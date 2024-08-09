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高雄全國首創寵物卡+寵物幣 加碼贈點可折抵消費85元

高雄市繼推數位寵物卡，再推全國首創寵物幣上路。（記者陳文嬋攝）

高雄市繼推數位寵物卡，再推全國首創寵物幣上路。（記者陳文嬋攝）

2024/08/09 23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市犬貓登記數量達30萬隻排名全國第三，農業局動保處繼數位寵物卡，再推出全國首創寵物幣，集結寵物店、動物醫院等，迄今年底加碼贈點，鼓勵民眾綁定寵物卡、帶寵物施打狂犬病疫苗，加碼贈點可折抵消費85元，外縣市民眾也能賺寵物幣。

高雄市動保處因應數位化趨勢與時代，結合資訊中心高雄數位市民網站，全國首創數位寵物卡，擴大再推寵物幣8月上路，集結多家寵物店、動物醫院等，民眾消費享受優惠，還能獲得寵物幣，1點可折抵1元，外縣市民眾也可以使用，不限金額均可折抵消費。

動保處加碼推出「市民有禮、寵物幣等你拿」活動，鼓勵飼主綁定寵物卡可獲得寵物幣50點，帶動物施打狂犬病疫苗可獲得寵物幣20點，均每人限領1次。

此外，指定寵物店消費還可獲得寵物幣1點，每人每日可領1次，每人最多可領15次，消費折抵再送寵物幣，換算總價值85元，加碼活動到今年底，寵物幣限量送完為止。

動保處說，市府以科技溫暖連結飼主與寵物關係，民眾可以手機為每隻寵物建檔，並記錄寵物生活與日常美好，如驅蟲、洗澡、就醫紀錄、紀念日與願望清單等，還集結寵物店、動物醫院等，提供寵物美容、醫療、購物等，享有各項消費優惠，寵物生活照顧一把罩。

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