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20詐欺通緝犯躲「糞坑密艙」高雄偷渡 被揪出線索竟是「過量瓶裝水」

漁船上有大量寶特瓶裝水，海巡認定異常而仔細搜索。（取自管碧玲臉書粉專）

漁船上有大量寶特瓶裝水，海巡認定異常而仔細搜索。（取自管碧玲臉書粉專）

2024/08/09 23:37

〔記者洪定宏／高雄報導〕本月6日清晨，20名詐欺犯與通緝犯企圖搭漁船偷渡出海，卻因躲在糞坑下密艙缺氧大喊救命，被海巡人員查獲。海委會主委管碧玲今天在臉書粉專發文，喊話檢方揪出幕後首腦，並透露抓到人關鍵之一是，發現漁船有異常的大量寶特瓶裝水。

據了解，台灣犯罪者偷渡出海，通常都在偏僻海域搭快艇離境，且避開安檢站。但這次詐欺集團竟安排成員搭有走私前科的萬里籍漁船「海淯九號」，更大辣辣地在高雄港一港口安檢所「報到」接受檢查，資深辦案人員笑稱：「犯罪集團故意放水嗎？」

管碧玲指出，這是令人驚駭的偷渡案，18名被限制出境的詐騙犯，和2名涉毒品、傷害致死的通緝犯，總共20人可以被集體運送出海、還查獲毒品，質疑背後有組織犯罪系統，期待檢方用最精銳的團隊，溯源追查，揪出幕後首腦。

這起偷渡案是高雄地檢署昨天上午先向媒體說明，海巡署南部分署數小時後才發出新聞稿，但超過三分之二的篇幅交代與案情無關的宣傳，不僅未揭露船名，查緝過程更只以「察覺船艉處有異常，要求船長開啟密艙」簡單帶過。

反而是今天管碧玲及「海巡署長室」臉書粉專先後發文強調，安檢所發現漁船有異常的大量寶特瓶裝水，仔細巡查後，聽到廁所地板傳出陣陣敲打聲，才知糞坑下暗藏密艙，要求船長打開，赫見20人差點悶死在僅3坪的密閉空間。

20名詐欺通緝犯躲糞坑下的密艙企圖偷渡。（海巡署提供）

20名詐欺通緝犯躲糞坑下的密艙企圖偷渡。（海巡署提供）

照片中就是糞坑下密艙，3坪大、沼氣瀰漫的密艙，擠了20個人。（海巡署提供）

照片中就是糞坑下密艙，3坪大、沼氣瀰漫的密艙，擠了20個人。（海巡署提供）

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