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    首頁　>　高雄市

    鳳梨揭朋友女兒送保母家2天喪命引私刑正義 警開槍制止影像曝光

    網友手抱大量冥紙。（讀者提供）

    網友手抱大量冥紙。（讀者提供）

    2021/10/16 11:55

    〔記者洪定宏／高雄報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸的刺青師朋友「彫博」女兒，被蔡姓保母照顧第二天，就因頭部重創送醫急救，隔天宣告不治。網友不滿保母疑似照顧疏失，甚至質疑施虐，昨晚聚眾到保母家丟雞蛋、撒冥紙，警方獲報到場開槍喝止，並將14人移送法辦。

    雖然「鳳梨」與「彫博」事後已發文呼籲冷靜，但警方擔心「看戲的人」持續鬧事，決定公布員警在現場對空鳴槍示警的影片，凸顯捍衛治安的決心。由於18日檢方將複驗，為避免衝突，警方將加派警力維持秩序，並加強保母家的安全維護。

    警方昨天得知網友在「鳳梨」粉專留言「仁武在地來揪團摔保母」後，隨即派員在保母家附近守望，員警昨晚發現網友聚集，立刻通報支援，多數網友看到警方到場，紛紛逃竄，但已是滿地冥紙。

    由於留下的人不願離去，還手抱大量冥紙，企圖再撒，員警告誡將以現行犯逮捕，仁武警分局澄觀派出所副所長馮佳欽更掏槍制止，然後對空開一槍示警，先帶回5人偵訊，再漏夜約談其他人，最後共法辦14人。

    據了解，蔡姓保母否認對「彫博」的女兒施暴，辯稱女嬰自行摔落。檢方初步相驗，約11個月大的女嬰遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，預定18日解剖複驗。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    副所長馮佳欽對空鳴槍時，現場已是滿地冥紙。（讀者提供）

    副所長馮佳欽對空鳴槍時，現場已是滿地冥紙。（讀者提供）

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