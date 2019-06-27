保母涉虐嬰收押 聚眾直播主嗆：若沒重判「持續表達意見」

2019-06-27 16:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕涉嫌施虐導致女童命危的郭姓保母，於今天下午被法院裁定羈押禁見，其擔任警察的丈夫則限制住居釋回，案發後號召「鄉民」包圍保母住處與台中地檢署，要求檢方聲押保母的直播主劉冠廷說，郭女僅25歲，在看守所羈押並不好過，希望郭女能好好想一想，另外，他希望法官能重判，如果判決結果未符合社會期待，他「一定會繼續表達意見」。

被害女童是在本月21日被母親送醫，不過，遲至23日皆未見郭女被羈押，檢警更以偵查不公開為由，對案情三緘其口，再加上郭女的丈夫是警察，引發外界議論與負面聯想，臉書「冠廷往事」直播主劉冠廷於本月23日深夜至24日清晨，號召數百位「鄉民」聚眾包圍郭女住處「討公道」，還兵分二路包圍台中地檢署，要求檢警立即拘提聲押郭女，否則將持續抗議，爆發多次警民衝突，直到24日清晨才散去。

得知保母陳女被羈押，其警察丈夫也被限制住居，劉冠廷說，台灣法院不重視被害人的人權權益，藍綠政客只重視眼前利益，豈有真正關心過弱勢者或被害人？他很高興羈押保母的訴求被檢察官與法官採納，他也希望年僅25歲的郭女能在看守所好好思考，他更期待法官能重判，台灣人更要團結，督促立委提高虐童的刑責，不一定要判死刑，但要加重判刑15年、20年，他強調，如果法官判決違背社會期待，他「一定會持續表達意見」。

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