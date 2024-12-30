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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮振興券加碼 明起4天送夜市券

    花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會明天、元旦晚間在東大門廣場開唱，縣府與東大門夜市合作祭出「振興有禮，夜市出擊」加碼優惠。（記者王錦義攝）

    花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會明天、元旦晚間在東大門廣場開唱，縣府與東大門夜市合作祭出「振興有禮，夜市出擊」加碼優惠。（記者王錦義攝）

    2024/12/30 05:30

    東大門專用 消費滿200元且部分支付振興券 可領百元抵用券

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府振興地震後低迷經濟，十月普發縣民每人三千元振興券，可使用到明年二月底，跨年期間與東大門夜市合作，祭出連續四天的加碼活動，卅一日至明年一月三日在夜市消費滿二百元且部分使用振興券支付，可兌換限量一百元消費抵用券，希望鼓勵振興券流通市面，創造加乘效果。

    跨年、元旦 演唱會連兩晚

    花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會將從明天晚間八點、元旦晚間七點在花蓮市東大門廣場開唱，施放長達一百八十秒星空煙火秀，包含高空尺玉煙火、千輪煙火及多樣創意造型煙火，希望透過活動刺激人潮、帶動買氣，明天至明年一月三日連續四天，舉辦「振興有禮，夜市出擊」加碼優惠，消費抵用券可在東大門夜市使用，期限到一月五日。

    觀光處長余明勲說，東大門夜市四處區域指定地點設置兌換處，分別位於重慶路福町夜市B26攤位、重慶路各省一條街F33攤位、原住民一條街E21攤位及自強夜市自強一區D40攤位，民眾可至指定地點兌換消費抵用券，活動每日總數量三百份。

    百元券每天300份 使用至1月5日

    花蓮縣政府發放的振興券從十一月起使用至明年二月廿八日截止，推出「振興券放大術」，期間在響應活動的店家單筆消費滿五百元，部分金額使用振興券支付，可獲得一張抽獎券，掃描QR Code登錄資料即可參加抽獎。

    縣府指出，「振興券放大術」採雙週抽獎一次，活動期間將抽獎九次，每次送出三百至四百份市價一百元以上的花蓮店家優質好禮，農曆新年再加碼抽出iPhone16大禮，活動開跑迄今吸引數千人登錄參加。

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