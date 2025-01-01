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    2024最後1天傳傅崐萁有動作？ 花蓮知名主廚：不敢再提罷免

    花蓮在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文透露，最近有風聲傳出傅崐萁在抓連署罷免者。（資料照）

    花蓮在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文透露，最近有風聲傳出傅崐萁在抓連署罷免者。（資料照）

    2025/01/01 00:35

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白日前聯手強闖《憲訴法》、《財劃法》、《選罷法》3大爭議修法，引爆民眾怒火，上週末各地連署罷免人潮激增，連被認為難度相當高的花蓮，都在醞釀罷免主導毀憲亂政的國民黨立院黨團總召傅崐萁。不過花蓮在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文週二透露，當地有風聲傳出傅崐萁在抓連署罷免者，語帶調侃稱自己「怕爆」，承諾「今年不再於網路提罷免的事了！」

    曾璽文週二（12/31）在其臉書粉專「海洋主廚愛爾文」分享一段訊息截圖，可以看到有人告訴曾璽文「已經有聽藍色的助理說，傅在抓罷免連署」，曾璽文則納悶回覆「他們要怎麼抓？」曾璽文語帶調侃表示，「完蛋了啦！花蓮國出大事了！花蓮的國家機器準備開始動起來了，到處都是國王的臥底，我真的好害怕被清算！萬一被清算，我家兩個孩子跟阿公阿婆怎麼辦？我等等就發不自殺聲明以及立遺囑。」

    他接著說：「大人行行好，我只是一介草民，一個只會在廚房炒菜的廚子莽夫，只是話癆、愛在網路上發表淺見。我以為罷免是我行使國家賦予我公民的權利，我錯了，我道歉，我不該站出來當出頭鳥的，我現在投降來得及嗎？人家說投降輸一半，我不會再講要罷免的事了，也請不要再威脅、關注我和我的家人了。我已經為罷免這件事付出慘痛代價了，求求大人行行好，放過我，不要抓我，因為我真的很害怕，我發誓今年（2024年）不再於網路提罷免的事了！」

    網友看完紛紛表示，「幸好再過沒多久就明年了，今年就先不要提罷免了」、「今年不行，我們明年繼續」、「明年繼續，今年就忍忍吧」、「原來是反串，安心了，但你們還是要注意自身安全」、「今年不再提，明年繼續提」、「還是注意一點好，連我家社區群組都不能亂講話了」、「我也宣示今年絕不會參與罷免」、「花蓮國日常啦，但還是萬事小心」。

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