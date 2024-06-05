花蓮知名童話故事咖啡館宣布暫停營業 山姆先生：地震影響太嚴重

花蓮打卡名店Mr. Sam山姆先生咖啡館宣布暫時停業，網路一片惋惜聲。（記者游太郎攝）

2024/06/05 13:59

〔記者游太郎／花蓮報導〕外觀像白雪公主與小矮人的家，2018年營業後成為花蓮旅遊超夯景點，花蓮打卡名店Mr. Sam山姆先生咖啡館在苦撐2個月後，昨天無奈宣布暫停營業，但強調過一陣子會捲土重來，讓不少民眾錯愕不已。

Mr. Sam山姆先生咖啡館受到0403花蓮強震影響，業者在苦撐2個月後，昨天在臉書上宣布暫停營業，但強調過一陣子再捲土重來。

Mr. Sam山姆先生咖啡館位於花蓮縣壽豐鄉，三間屋子看起來像連在一起、三種顏色、尺寸的瓦片，以生動的弧形覆蓋在屋子上頭，一磚一瓦都是店家自己動手堆疊，建築的結構看起來生動充滿特色，黑、紅配色的小屋還綁上蝴蝶結，既可愛又夢幻，園區旁湖畔還種滿大片落羽松，彷彿來到歐洲莊園一樣夢幻。

山姆先生咖啡館主要提供咖啡、冰沙及輕食為主，甜點有厚片吐司、巴斯克乳酪蛋糕、馬卡龍等，有時還吃得到打拋豬肉飯、泡菜豬飯等，一年四季都是花蓮必遊的打卡名店。

0403花蓮強震重創觀光產業，日前才傳出「丘丘森旅」7月起休息，昨天Mr. Sam山姆先生咖啡館決定停業，網友獲悉後相當惋惜不捨，紛紛幫業者打氣加油，「期待有天能重新再啟」、「期待再次重逢，一定會再去的」、「期待重新出發」、「謝謝帶給我們很美好的回憶」、「辛苦了，如果有再營業一定要記得通知」。

Mr. Sam山姆先生咖啡館建築充滿特色，吸引大批遊客前來打卡。（記者游太郎攝）

Mr. Sam山姆先生咖啡館宣布暫停營業，網友聞訊大為震驚。（記者游太郎攝）

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