台中新光三越氣爆釀4死26傷 死者身分曝光

新光三越爆炸瞬間怵目驚心。（民眾提供）

2025/02/13 19:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市新光三越今天中午爆炸，釀成4死26傷，台中市消防局火調人員初步調查，認定起因是12樓發生瓦斯氣爆。已知4人不幸罹難，包括24歲林姓女員工、34歲陳姓男職員，另2名是澳門來台遊客。

澳門到台中觀光一家四代7口爆炸時剛好行經新光三越前面馬路，被炸飛物品砸中，56歲鄧姓祖父當場身亡，58歲盧姓祖母送醫前已無生命跡象，24歲叔叔臉部撕裂傷，2歲鄧姓女童傷勢嚴重，目前插管搶救中。一家七口2死5輕。

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爆炸震動與巨響，連當時在台中市政府的盧秀燕都感受到。現場宛如遭轟炸過，還有被砸中或炸飛的民眾倒臥馬路旁哀嚎等待援救，現場一片凌亂。消防員帶著搜救太進入內部搜索，驚見天花板炸崩，管線器具被炸得扭曲變形，陸續救出電梯受困者。

台中市消防局長孫福佑指出，經火調人員初步調查，認定事故點起於12樓發生瓦斯氣爆，雖欣中瓦斯已發聲明指，已在10日完成瓦斯表拆卸，但現場工人表示有聞到瓦斯味，瓦斯來源有待檢察官進一步調查；台中市長盧秀燕強調，事故原因仍須以檢察官調查結果而定。

台中市消防局長孫福佑指出，台中新光三越11、12樓是美食街，現場工作人員透露，兩樓層櫃位調整施工，火調初步判定氣爆發生地點在12樓，兩樓層施工未向市府申請，實際施工內容尚待進一步調查。欣中瓦斯發聲明指出，已在10日完成瓦斯表拆卸，但現場工人說有聞到瓦斯味，瓦斯來源仍待檢察官進一步調查。

都發局長李正偉指出，依規定，百貨公司若內部裝修須申請，但市府調查顯示，沒有收到新光三越11、12樓層室內裝修的任何施工申請，依法可開罰6萬到30萬元，將處以最重罰則，先開罰30萬，再視其他法令開罰。

警消現場急救傷者。（記者廖耀東攝）

新光三越外牆炸出好幾個大洞。（台中市消防局提供）

新光三越爆炸後，傷者倒臥地上等候救援。（民眾提供）

內部宛如廢墟。（台中市消防局提供）

外面也滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

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