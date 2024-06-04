配合花蓮振興 訂房平台業者加碼贈千元訂房金

因應政府花蓮振興自由行住宿補助，訂房平台業者加碼舉辦抽獎訂房金活動。（AsiaYo提供）

2024/06/04 22:50

〔記者蔡昀容／台北報導〕為振興花蓮觀光，中央補助自由行旅客住宿費用，平日每房最多折抵1000元，假日最多折抵500元。訂房平台業者加碼推出優惠，凡在網站下訂花蓮旅遊補助的項目，即可抽千元訂房金，鼓勵民眾前往花蓮旅遊。

訂房平台AsiaYo針對花蓮自由行補助，加碼推出優惠，即日起在AsiaYo網站下訂花蓮補助專案的旅遊商品，於補助活動結束後，可抽千元訂房訂房金，獎勵金將以折扣碼序號寄出，適用AsiaYo網站任何全球商品，等於玩了一趟花蓮，還有機會玩郵輪，世界各地的團體旅遊、訂房、滑雪等。

AsiaYo說，民眾在平台搜尋花蓮地區旅宿物件，有參加補助者，會特別標示「振興旅遊補助」，一目瞭然，且數量超過百間。

AsiaYo說，除了一般飯店，平台也有民宿、包棟、寵物友善、親子、溫泉等旅宿；例如花蓮「鮭魚歸魚民宿」，寵物可入房，特定房型還提供寵物專屬睡墊及餐具等，「感覺民宿」則是少數能攜帶大型犬入住的包棟民宿。

花蓮市區「波希米亞民宿」適合親子族群，提供戲水池、幼兒專屬澡盆、自行車租街，停車也方便；花蓮「喜悅民宿」是包棟物件，有海景和電梯，補助折抵後每晚9500元起，12人入住，平均每人900元起；「檸檬墅二館」提供電動麻將桌、KTV、Switch等娛樂設備，折抵補助後每晚3699元起，四人入住，平均每人988元起。

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