太魯閣號事故3週年追思會 王國材：台鐵公司化是改革起點

今天是0402台鐵408車次太魯閣號事故3週年紀念日，台鐵公司在事故現場舉行「愛．詠不停息」追思音樂會，交通部長王國材（中）關懷家屬。（記者王錦義攝）

2024/04/02 13:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是0402台鐵408車次太魯閣號事故3週年紀念日，台鐵公司在事故現場舉行「愛．詠不停息」追思音樂會，上午9點28分45秒，全國火車齊聲鳴笛30秒，以表達追思與緬懷。交通部長王國材說，這是推動台鐵公司化一個關鍵，感謝家屬的支持和建議，會繼續全力以赴推動台鐵的安全改革。

王國材說，回顧3年前的這裡發生了很嚴重的事故，這3年很多家屬化悲痛為力量，協助台鐵進行改革，尤其在公司化部份沒有家屬的投入也是很困難，希望台鐵、包括交通部必須把這個教訓，當作安全改革的一個動力，公司化是一個起點，對於台鐵安全改革必須來做好，讓不幸的事故不會再發生。

家屬秦小姐說，儘管台鐵正在逐步轉型公司化，但家屬們認為仍有許多問題需要處理，希望政府不要把公司化視為終結，而是作為一個開始，將繼續監督台鐵、交通部，並希望國家能夠協助解決問題。

太魯閣的眼淚發言人王薇君說，只要到了這個時候，其實家屬們其實就是思念親人，其實那個痛是永遠會存在的，雖然事故已過3年，但家屬內心煎熬沒有停過，對肇事包商李義祥的一審判刑7年10個月感到無奈，更對外籍移工阿好被判無罪難以接受。

王薇君說，台鐵是個不只古老久遠，甚至是一個非常大的組織，其實要動這樣的一個龐大組織改革是非常困難，不過這一年多來確實看到台鐵有了一些不同一些文化上改變，願意聽這些民間、家屬的建言，當然還不夠，但願意有開始做一些不同的改變的時候，應該是先給予肯定。

今年有50多名家屬到現場參加，現場獻上鮮花追思罹難親人，有小朋友用注音寫著「好想妳」卡片表達對姊姊的追思，也有外籍的神父到現場為外籍的罹難者祝禱。台鐵指出，目前跟49名罹難者家屬都已經完成賠償和解程序，300多名傷者中，有5名提起司法訴訟，台鐵公司董事長杜微也到場致意，承諾對台鐵的改革會繼續前進。

今天是0402台鐵408車次太魯閣號事故3週年紀念日，台鐵公司在事故現場舉行「愛．詠不停息」追思音樂會。（記者王錦義攝）

今天是0402台鐵408車次太魯閣號事故3週年紀念日，台鐵公司在事故現場舉行「愛．詠不停息」追思音樂會。（記者王錦義攝）

今天是0402台鐵408車次太魯閣號事故3週年紀念日，台鐵公司在事故現場舉行「愛．詠不停息」追思音樂會。（記者王錦義攝）

今天是0402台鐵408車次太魯閣號事故3週年紀念日，台鐵公司在事故現場舉行「愛．詠不停息」追思音樂會。（記者王錦義攝）

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