東社花蓮辦論壇遭炸彈恐嚇 王義川：只有中國小粉紅、癟三會幹這種事

王義川和卓冠廷今天到花蓮參加東社舉辦的投資未來世代論壇，卻再度收到炸彈恐嚇信件，王義川批「只有中國小粉紅這種臭俗辣癟三」才會幹這種事。（東社提供）

2024/03/30 16:48

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣東社今天在花蓮舉辦「投資未來世代」中花蓮論壇，但舉辦場地鳳林鎮的一家民宿卻在下午收到署名「李洪志」的炸彈恐嚇郵件，要求下午4點轉帳1000萬台幣否則引爆炸彈！警方接到報案立即啟動搜索，但未搜到爆裂物。王義川則批「會幹這種事只有中國小粉紅、臭俗辣和癟三」、「這裡不是中國，不用再寄了，真的沒用」！

台灣東社本月16日在花蓮市舉辦上一場論壇邀請到黃捷、謝佩芬，但舉辦的藍天麗池飯店卻收到炸彈恐嚇信，今天東社舉辦第二場論壇，今天下午2點在鳳林鎮芳草古樹咖啡舉行，邀請民進黨中央黨部執行長王義川、發言人卓冠廷出席分享，舉辦的民宿在今天下午1點14分又收到「炸彈已經放在芳草古樹」的恐嚇Email。

信件中提到「在芳草古樹咖啡、風味館放置多顆塑膠炸彈，如果不想引爆炸彈，下午4點前轉帳1000萬新台幣，否則4點鐘會直接引爆炸彈；主辦方台灣東社也隨即報警，警方到場進行地毯式搜索，但未發現爆裂物，強調將從IP位置追查發信者到案。

王義川說，這只是一個單純的討論演講會，台灣是言論自由的土地，天天都有大大小小這類活動，會幹這種事只有中國小粉紅、癟三、臭俗辣，才會寄送這種email。王義川嗆，「你們中國小粉紅搞不清楚，以為寄這些來有用嗎？我們不是在中國耶」，你們中國人真的是搞不清楚狀況，不用那麼緊張！

王義川說，自從賴主席當選，積極啟動投資青年、投資未來的改革方案，除了在北中南舉辦論壇，也由台灣東社發起投資未來世代論壇，今天跟東社朋友一起討論，怎樣在花蓮台東投資年輕人及未來，且立院開議兩個月了，也來報告立委傅崐萁在立院的荒腔走板的表現。

卓冠廷說，論壇目的是台派與年輕世代加強溝通，但今天一到會場，聽到東社發言人陳財能報告炸彈恐嚇又重演，他認為「恐嚇意味濃厚」，無論目的是什麼，真的大可不必，民主社會中自由表達訴求、說服人民，不需要用恐嚇手段，這對民主發展不利。

面對接二連三出現炸彈恐嚇信，民主進步黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，兩起炸彈恐嚇信明顯針對民主進步黨，以民主為傲的台灣，卻在踏入花蓮收到恐嚇炸彈信，令人深感遺憾，呼籲警方盡快破案，釐清這2起案件是否同一人所做，並將嫌疑犯繩之以法，強調「恐嚇信不會澆熄我們對民主的堅持」。

王義川、卓冠廷今天到花蓮參加東社舉辦的投資未來世代論壇，卻再度收到炸彈恐嚇信件。（東社提供）

恐嚇信內容。（東社提供）

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