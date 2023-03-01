遊客闖太魯閣「文山溫泉」泡溫泉 溺水命危送醫

太魯閣國家公園管理處內已經遭廢除的文山溫泉今天傳出有遊客進入泡湯發生溺水意外。（花蓮縣消防局提供）

2023/03/01 13:20

首次上稿 12:12

更新時間 13:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園管理處內的文山溫泉過去為知名泡湯場所，但從2018年廢除後，就把相關的人工設施如階梯等拆除，不過仍吸引許多遊客「冒險」探訪秘境，今天（1日）上午傳出有70歲老翁泡溫泉時疑似身體不適而溺斃，詳細事故原因須由警方進一步調查。

花蓮縣消防局指出，今天上午9點27分獲報，指出花蓮縣秀林鄉文山溪底溫泉，發生有民眾溺水，人已經拉到溪邊，正在急救，需要救援，消防救護人員獲報到場，發現這名70歲老翁已無生命跡象，經現場急救並送往醫院搶救。

據了解，老翁與友人一行4人前往文山溫泉泡湯，一開始還有聊天回應，但泡了一段時間之後，友人發現老翁沉入水中，趕快拉起，並打119報案，消防人員到場後運送拉上步道並送往醫院仍回天乏術。

文山溫泉位在立霧溪支流大沙溪河床上，溫泉出水口隱藏於岸邊的大理石岩縫，溫度高達攝氏47度，屬鹼性碳酸泉，原為野溪溫泉，後來成為知名景點，2005年發生落石擊中遊客意外造成一死7傷，2018年正式廢除並拆除所有人工設施，恢復成自然野溪狀態，由於山林開放的政策，太管處設立注意安全的標示，請遊客自行評估風險。

太魯閣國家公園管理處內已經遭廢除的文山溫泉今天傳出有遊客進入泡湯發生溺水意外。（花蓮縣消防局提供）

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