遊客闖太魯閣「文山溫泉」泡溫泉 溺水命危送醫
2023/03/01 13:20
首次上稿 12:12
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更新時間 13:20
〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園管理處內的文山溫泉過去為知名泡湯場所，但從2018年廢除後，就把相關的人工設施如階梯等拆除，不過仍吸引許多遊客「冒險」探訪秘境，今天（1日）上午傳出有70歲老翁泡溫泉時疑似身體不適而溺斃，詳細事故原因須由警方進一步調查。
花蓮縣消防局指出，今天上午9點27分獲報，指出花蓮縣秀林鄉文山溪底溫泉，發生有民眾溺水，人已經拉到溪邊，正在急救，需要救援，消防救護人員獲報到場，發現這名70歲老翁已無生命跡象，經現場急救並送往醫院搶救。
據了解，老翁與友人一行4人前往文山溫泉泡湯，一開始還有聊天回應，但泡了一段時間之後，友人發現老翁沉入水中，趕快拉起，並打119報案，消防人員到場後運送拉上步道並送往醫院仍回天乏術。
文山溫泉位在立霧溪支流大沙溪河床上，溫泉出水口隱藏於岸邊的大理石岩縫，溫度高達攝氏47度，屬鹼性碳酸泉，原為野溪溫泉，後來成為知名景點，2005年發生落石擊中遊客意外造成一死7傷，2018年正式廢除並拆除所有人工設施，恢復成自然野溪狀態，由於山林開放的政策，太管處設立注意安全的標示，請遊客自行評估風險。