花蓮縣議會告縣府包庇掩埋臭廚餘肥案 縣府函送廠商偵辦自清

民進黨籍花蓮縣議員莊枝財今天代表議長張峻，以議會名義到地檢署按鈴狀告縣府瀆職，疑包庇廠商及地主「合法掩護非法」，在鳳林農地堆置數百噸臭廚餘肥，並在遭發現後還刻意覆土滅證。（記者王峻祺攝）

2022/07/18 12:17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨籍花蓮縣議員莊枝財今天代表議長張峻，以議會名義到地檢署按鈴狀告縣府瀆職，疑包庇廠商及地主「合法掩護非法」，在鳳林農地堆置數百噸臭廚餘肥，並在遭發現後還刻意覆土滅證。對此，花蓮縣環保局回應，上週五已將廠商及地主函送政風處及地檢署，主動偵辦自清，強調一切合法。

花蓮縣鳳林鎮環保科技園區旁的詹姓農民農地，遭人檢舉露天堆置液態肥產生惡臭，且堆置量高達數百公噸。縣議員莊枝財說，8日現勘「一下車就臭到吐」，發現傾倒者還是環保局廠商，懷疑是合法掩護非法。

議長張峻獲報後，14日組專案小組，會同警方、調查局到場採樣，卻驚見現場已覆土，議員們當場嘩然，質疑是「刻意滅證」，今早由莊枝財代表議長，以議會名義狀告縣府瀆職、包庇。

莊枝財說，首次現勘就發現坑洞裡的液體漂浮著塑膠袋，是由現場1輛貨車傾倒，經跟蹤後驚覺是自環保科技園區開出來的車輛，懷疑是環保局委託廠商，在園區廚餘加工後載運出來掩埋傾倒。

花蓮縣環保局廢棄物管理科科長張華砡回應，詹姓農友承租土地後，為了種植文旦柚，經檢驗土壤發現土質偏鹼，於是向環保局合法申請固、液態肥使用，今年迄今共申請203噸，期間也持續輔導農友使用方式，強調必須立即混水澆灌，不能露天儲存。

她說，10日接獲舉報後，立即要求農民盡快處理以免曝曬惡臭，並非勘查前才覆土翻堆，另也採樣送檢釐清有機肥成分，結果預計月底出爐，由於農友申請及處理固態、液態有機肥的得標廠商程序均合法，並無包庇之說，因此上週五已主動將所有資料，函送政風處及地檢署偵辦「自清」。

花蓮縣議員莊枝財代表議長張峻，以議會名義狀告縣府瀆職、包庇。 （記者王峻祺攝）

花蓮縣鳳林鎮環保科技園區旁的詹姓農民農地，遭人檢舉露天堆置液態肥產生惡臭，且堆置量高達數百公噸。（圖由縣議員莊枝財提供）

縣議員莊枝財8日現勘農地遭露天囤積液態肥「一下車就臭到吐」，發現傾倒者還是環保局廠商，懷疑是合法掩護非法。（圖由縣議員莊枝財提供）

花蓮議長張峻14日組專案小組，會同警方、調查局到農地採樣，卻驚見現場已覆土，議員們當場嘩然，質疑是「刻意滅證」。（圖由花蓮縣議會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法