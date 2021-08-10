花蓮礦石稅送審遭退 縣府著急︰10億稅收怎麼辦？

花蓮礦石稅送縣議會審議遭退回，無法進入大會表決，地方稅務局長呂玉枝（左）相當著急，憂心若少了今年最大筆自有財源10億稅收怎麼辦？恐影響後續縣政支出。（記者王峻祺攝）

2021/08/10 17:45

首次上稿15:25

更新時間17:45（新增縣府說明）

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府今將「礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案送審，議長張峻在臨時會程序委員會中，以適法疑慮及違反程序會設置辦法退回，讓縣府官員相當錯愕，憂心縣政恐少10億稅收。花蓮縣府代理秘書長張逸華強調，將持續溝通，請議會重新排定審議。

「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」屆期，縣府重送議會審議，徵收稅額維持每公噸70元，並將開徵年限由1年調為4年，但因2016年起從10元提升至70元的漲幅太大，有業者不服提行政訴訟，縣府今年2月被最高行政法院判敗訴後，依法提起再審和釋憲。

議長張峻及部分議員今擔心縣府若再審及釋憲敗訴，高達百億元的賠償金將債留子孫，要求縣府說清楚，並針對稅額部分建議適度調整。現場議員包括黃振富、楊華美、張懷文、黃馨、林源富、吳建志、笛布斯‧顗賚等人，都認為草案送審後，可針對開徵稅額部分重新擬定，其中笛布斯更提出依業者採礦噸數及多寡，採「級距稅額」，獲多數人認同。

不過，議長張峻最後未將提案排程交由議員表決，而是認為適法性有疑慮，雖支持礦石稅徵收，但主張縣府在沒有再審勝訴或獲得大法官釋憲前，退回草案進大會，才可避免爭議。決議一出讓在場議員錯愕，縣府官員也面露難色。

張峻說，決議是為了「捍衛縣議會招牌」，不要7、8年後債留子孫，礦石稅草案以違反程序會設置辦法退回，請議員放心，「所有責任我來擔，壓力我來擔！」語畢隨即轉身離場。

花蓮縣議員黃振富說，從議事規則看，自治條例有被送大會資格，後續可討論和調整個別稅率草案條文，現場有要求表決，但很遺憾未被主席採納。

花蓮縣府地方稅務局長呂玉枝說，縣府開徵礦石特別稅絕對合法，經議會三讀通過，再依法報請財政部、內政部及行政院主計總處同意備查在案，法官認為漲幅違反地方稅法通則，稅額調高上限在30％內規定，但財政部曾於2017年邀集各專家學者召開「地方稅法通則座談會」，再次說明特別稅無30％的稅額調整限制。

她說，自治條例若無法通過，業者在未來這一年還是可以繼續採礦，但縣府就無從依法課徵稅收，若少了縣內最大筆自有財源10億稅收，恐影響後續縣政支出；其中同意開徵70元的亞泥、台泥，占了縣內礦石稅收來源70％，尚在訴訟的福安則占7％。

花蓮縣府代理秘書長張逸華在會議中，不斷強調開徵合法性，並認為在議員建議下，可針對稅額進行「差別稅額」擬定，目前將持續與縣議會溝通協商，籲請重新排定審議，維護花蓮財政發展。

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