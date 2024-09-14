花蓮震災永久中繼屋動土 預計114年底完工入住

慈濟大愛屋設計地上5層樓建築，周邊綠蔭中庭、停車位等，設施完善。（慈濟基金會提供）

2024/09/14 13:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403花蓮地震後，近2000戶受災戶房屋需進行耐震補強或重建，本來花蓮縣府一度由傅崐萁出門跟中國要組合屋，但慈濟證嚴法師一句話決定直接升等蓋永久屋，今天早上舉辦大愛屋新建工程動土奠基儀式。

慈濟基金會副總執行長林碧玉說，本來縣府是說蓋組合屋，上人覺得組合屋只有一個階段性，可能幾年後還是要拆除，所以慈濟決定承擔，今天動土是永久屋，永久屋絕對有50年、100年的壽命，我們也不希望用災難兩個字、不希望稱這裡是災民的安置中心，取名大愛屋呈現出社會有愛、有善，未來等到災民的重建問題解決了，就可以成為花蓮弱勢族群居住的社會住宅。

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慈濟針對0403地震興建的大愛永久屋，地點在花蓮市主商段1270地號的縣有土地，為住宅區，基地面積1031.525坪，預計蓋地上5樓建築，總樓地板面積2742.85坪，建蔽率60%、容積率188%，周邊有信義國小、重慶市場等生活機能完善，今天動土、預計明年底完工。

大愛屋內初步規劃112間套房（室內8坪+陽台1.5坪，含公設約16.82坪），以及2房的4人住宅32戶（室內14.56坪+陽台2.32坪，含公設約29.56坪），其中有18間是無障礙設計，合計144個單位，並規劃2座15人電梯，汽車停車位42個，機車車位55個。

建築師表示，在與慈濟討論過程中有特別要求加強耐震，因此建物耐震力比一般建築多20%，且每戶的房間都有對外採光和陽台設計，通風又節能，整體規劃典雅簡潔，提供住民安心生活的場所，預留綠蔭景觀中庭，可讓長者休憩及孩童遊戲，提供安心居住的好所在。

出席動土的花蓮縣長徐榛蔚說，本來災後希望最快時間來找到組合屋安置的地點，但是「上人想的更多」，變成永久屋，第一時間拜會慈濟執行長顏博文時，她就相信上人會是最大的靠山，感謝慈濟，因為社會愛心捐獻的每一塊錢都不容易，也感謝受災戶包容，5個月來很大家都很辛苦，一路走來十分感動。

花蓮縣府社會處表示，目前約1900多戶房屋待重建、新建的民眾，有的領租房補貼、或住親戚家等，預計完工後會盡快安排需要的災民入住，等到房屋重建完工後將陸續遷出，未來將轉為社會住宅。

慈濟基金會副總執行長林碧玉。（記者花孟璟攝）

慈濟基金會援建花蓮0403地震後永久屋，今天動土後進行大合照。（記者花孟璟攝）

慈濟花蓮大愛屋今天動土。（記者花孟璟攝）

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