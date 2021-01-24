花蓮考古博物館開幕 史前古物「月眉石槽」被視為鎮館之寶

花蓮縣政府獲文化部文化資產局補助，斥資7200萬元修繕打造縣級考古博物館，讓約80萬件的出土文物能有「歸宿」，今起正式對外試營運。（記者王峻祺攝）

2021/01/24 16:18

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府獲文化部文化資產局補助，斥資7200萬元修繕打造縣級考古博物館，讓約80萬件的出土文物能有「歸宿」，今起正式對外試營運，重達1240公斤的史前古物「月眉石槽」，被外界視為是鎮館之寶，另有一組玉器為重要館內典藏，其中自花岡山遺址發掘甕棺裡出土的玉玦，成為博物館標誌設計發想來源。

花蓮縣考古博物館前身為壽豐鄉公共造產「豐田市場」，經多次轉型改造，搖身為縣級博物館，今辦開幕儀式，縣長徐榛蔚、文化部文化資產局副局長吳華宗及成功大學教授劉益昌等人出席。吳華宗讚譽「這是全國性的指標！」承擔地方文史工作教育重擔。

劉益昌則說，花蓮縣考古博物館的建立，象徵地方考古往前跨了一大步，台灣每一處都有屬於自己的歷史，各縣市都應向花蓮看齊，讓所有文獻回歸地方，未來願意親自到花蓮為民眾導覽解說，傳承考古文化。

館藏80萬件花蓮出土文物的考古博物館，兼具教育、典藏及研究工作，共規劃3大展區，並以3500年前花東玉文化為核心，從考古學角度、體驗方式，供民眾了解文物價值；其中一塊距今千年前的史前玉玦，因形制特殊且代表「花岡山文化」特徵，被作為博物館標誌設計發想來源，將玉玦和考古坑結合，象徵古今交集。

另外，被外界視為鎮館之寶的史前「月眉石槽」，是館內唯一被指定的一般古物，具文化資產身分，其餘出土文物尚未經過指定程序。當初幫忙協尋回「月眉石槽」的發現地地主彭群元，還特地出席揭幕式看展，開心石槽受到關注。

壽豐鄉「月眉遺址」隸屬「花岡山文化」的史前遺址，遺址上留有一重達1240公斤的史前古物「月眉石槽」，岩石材質是「石英雲母片岩」，考古人員推估是自中央山脈採集下來，因大型槽狀石器少見，用途迄今不明。

花蓮縣文化局表示，考古博物館即起試營運，營運期間開放民眾免費參觀，開放時間為每週三、四、五、六、日的早上9點至下午5點，週一、二休館，除夕、春節初一、二休館，初三起正常營運。

重達1240公斤的史前古物「月眉石槽」，被外界視為是花蓮縣考古博物館的鎮館之寶。（記者王峻祺攝）

花蓮縣考古博物館前身為壽豐鄉公共造產「豐田市場」，經多次轉型改造，搖身為縣級博物館，今辦開幕儀式，許多民眾搶先目睹。（記者王峻祺攝）

館藏80萬件花蓮出土文物的考古博物館，兼具教育、典藏及研究工作，共規劃3大展區，並以3500年前花東玉文化為核心，從考古學角度、體驗方式，供民眾了解文物價值。（記者王峻祺攝）

花蓮縣考古博物館有一組玉器為重要館內典藏，其中自花岡山遺址發掘甕棺裡出土的玉玦，成為博物館標誌設計發想來源。 （記者王峻祺攝）

花蓮縣考古博物館的標誌設計，以玉玦和考古坑相結合，象徵古今交集，發想來自一塊距今千年前的史前玉玦，因形制特殊且代表「花岡山文化」特徵。 （記者王峻祺攝）

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