竹縣國三生會考前1週 改線上課程

2022/05/06 05:30

〔記者廖雪茹、洪美秀、張勳騰／綜合報導〕國中教育會考即將在五月廿一日、廿二日舉行，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加劇，為減少流動及避免群聚，新竹縣政府昨天宣布，國中三年級學生在會考前一週即五月十六日至廿日，各校實體課程得改為在家線上課程；新竹市方面，市府表示，目前評估中，尚未決定。

竹市、苗縣評估中 尚未決定

新竹縣長楊文科說，為降低考生染疫風險，除國三學生會考前一週改為線上課程，準備大學申請入學第二階段指定項目甄試的高三學生，面試前一週也得居家學習。學校秉持停課不停學原則，會繼續課程與教學，停止到校期間，學生若有特殊因素必須到校時，由學校妥善安排。

新竹縣府教育局長楊郡慈說，防疫期間的學習需求，由新竹縣教網中心備妥平板電腦，提供學生線上學習，學校也同步提供學習資源、學習內容規劃，並由教師以線上方式和學生溝通，給予考前的心理支持。

因應疫情升溫，苗栗縣議員鄭碧玉昨天質詢縣府教育處長葉芯慧，國中會考在即，是否比照外縣市前一週改線上教學；葉芯慧表示，考量學生自學設備及家長上班等因素，還要再評估，若學生在家線上學習也不會影響學生全勤。

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