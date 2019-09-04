趕做廢水處理 清泉溫泉盼重開館

2019-09-04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕斥資近五千萬元打造的新竹縣五峰鄉清泉溫泉會館，因無廢水放流許可證挨罰、停業中，經縣長楊文科指派副縣長陳見賢協調，達成共識，將由環保局輔導鄉公所儘速完成廢水處理設施的規劃和施工，公所自行爭取經費施作，希望趕在冬天溫泉季前重新開張，提升五峰鄉的觀光競爭力。

五峰鄉長表示 趕泡湯季前開幕

五峰鄉長葛忠義說，計劃以兩個月時間找專家學者協助規劃評估廢水處理設施，期盼十一月送件審查且爭取經費，通過後立刻開工施作，趕在十二月或明年一月泡湯旺季前重新開幕，如果可能，由公所自行營運管理。

葛忠義說，雖然目前可用的四間湯屋日排水量是十五公噸、大眾池日排水量是六十五公噸，希望未來盡量減少廢水的排出，但要怎麼做？有待專家學者提供意見。

新竹縣長楊文科說，清泉溫泉品質佳，一旁就是張學良文化園區，這座會館有助當地觀光旅遊發展，但先決條件要請公所儘速施作廢水處理設備、依法申請排放許可。

竹縣環局建議以日處理百噸評估

縣府環保局代理局長羅仕臣說，綜合考量實際湯屋間數及旺季來客多等因素，建議公所以日處理量一百公噸廢水的規模進行評估。

羅仕臣說，廢水處理設施規劃通過後，只要爭取到經費且施工完成，公所就可進行「試運轉」，試運轉期間的廢水放流水如果都符合環保標準，即可申請廢水放流許可，取得許可證就能合法重新開張。

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