擴大同溫層 竹縣警打詐連外籍人士也揪上

擴大同溫層，新竹縣警局打詐連外籍人士也揪上，今天由縣長楊文科（前排右5）跟縣警局長宣介慈（前排右6）一起跟旅台的外籍人士或相關單位宣導防詐。（記者黃美珠攝）

2024/12/19 17:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣警局刑警大隊打詐，一手逮人，一手努力「擴大同溫層」，把宣導對象從國人擴及旅台外籍人士，今天下午就找來越南籍Y小姐現身，說她不過是去申請新的手機門號，就遭店家利用其證件申辦雙門號，其中1支交給她，另1支門號就成了詐騙電話號碼！

新竹縣警局今天下午舉辦外籍人士生活安全座談會，主持人是縣長楊文科、縣警局長宣介慈。

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楊文科聽聞Y小姐遭遇後受訪說，他也曾經接過詐騙電話邀他投資，但是他知道怪怪的就直接掛了，沒有信對他。所以他呼籲鄉親，就算是天下掉下來的「好康」，也要記得說給周邊其他人聽，更何況是「聽起來怪怪的」，那就更要說出來，這樣旁邊的人才有機會幫忙分析，讓大家遠離被騙。

對於旅台的外籍人士，楊文科則替警政署本月上線的「打詐儀錶板」專網宣傳，他透過通譯告訴在場外籍人士也希望鄉親知道，這個網站專門提供每天：警方詐欺案件受理數、財損數、高發詐欺手法以及每月警方查緝成果、攔阻詐騙款項等資訊，還有實際詐騙案例及手法的解析，新竹縣警局在官網也有相關連結，呼籲大家沒事有事可以多滑上去看看。

縣警局長宣介慈說，新竹縣工作與生活環境優良，吸引許多外籍人士到此就學、就業，為了確保他們在台居住安全，今天下午才會邀請縣府教育局、勞工處、內政部移民署新竹縣專勤隊、轄內大專院老師及外籍生代表、通譯人員、仲介公司以及聘僱外籍移工業者等參與座談，就外籍人士人身安全與校園安全等議題進行意見交流，並安排被害人Y小姐現身說法。

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縣刑大大隊長李奇勳則在會中報告說，新竹縣今年11月共受理485件詐欺案，以「假投資」、「假網拍」以及「解除分期付款」為多，其中假投資詐騙的財損金額是所有類別中最高的，被害年齡則平均分布在21歲到60歲之間，可見人人都有可能是詐團眼中的肥羊。

至於新竹縣警界從今年1月到12月10日為止，已經查獲詐團29件370人、查扣不法利得新臺幣3億2134多萬元，另半路攔阻詐騙186件，避免掉1億2128多萬元被詐團人間蒸發。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

越南籍的Y小姐（右）在身旁通譯協助下，娓娓道來她如何成為專用以詐騙的手機門號用戶，無辜涉入詐欺案件。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科受訪時直言，他也曾接到假投資的詐騙電話，呼籲大家就算天上掉下來「有好康」也要說出來，更何況是接到「聽起來怪怪」的電話，一定要講出來才有機會避免被騙破財。（記者黃美珠攝）

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