來竹北戶政洽公先找「小美」 全國首台戶政機器人今「上工」

新竹縣長楊文科現場面試，詢問戶政機器人「小美」辦理結婚登記、戶籍遷入需要攜帶哪些文件？（記者廖雪茹攝）

2024/12/18 12:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市人口數逼近22萬，縣府率先引進先進智慧AI服務測試，提供文字、語音、即時諮詢查閱服務，這個全國第一台的戶政機器人「小美」，今（18）日通過縣長楊文科面試，將優先在竹北戶政事務所「上工」。

「小美」能提供什麼服務呢？縣長楊文科今在記者會上，為這台戶政機器人取名字，並詢問辦理結婚登記、戶籍遷入需要攜帶哪些文件？「小美」沒有漏氣，快速地將答案顯示在螢幕上，同時敘述出來，與現場民眾問答互動，展現導入AI智慧技術於戶政業務的好處與便利性。

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楊文科表示，竹北市人口成長快速，依據內政部戶政司人口統計，今年11月底竹北市已達21萬9334人，每天到竹北戶政事務所恰公的鄉親超過800位，工作人員少但工作業務繁多，因此民政處運用科技輔助工作，引進AI機器人提供文字、語音、即時諮詢查閱等多功能，希望讓民眾能享有更貼心、便捷且智慧化的服務。

楊文科也說，智慧科技服務為未來趨勢，必須一點一滴建立，新竹縣近年積極推動智慧城市，並連連獲獎，期帶給鄉親便利的智慧生活。

民政處長陳建淳表示，縣府與緯創科技公司合作，斥資約120萬元打造這台AI機器人。機器人可協助服務台人員，解決民眾第一線的例行性問題，緩解業務量龐大的工作壓力；而與民眾自行上網搜尋不同的地方在於答案的準確度，機器人提供的回答是清楚明白且正確的。

另外，竹北擁有許多新住民等族群，服務台人員不一定每個人都有流利的外語溝通能力，此時AI機器人就能發揮功用。未來機器人還可透過程式進化，視民眾需求提供更進一步的服務，提升戶所的行政效能及服務品質。

新竹縣政府率先引進先進智慧AI服務測試，提供文字、語音、即時諮詢查閱服務，全國第一台戶政機器人「小美」今天亮相。（記者廖雪茹攝）

AI戶政機器人可協助服務台人員，解決民眾第一線的例行性問題，緩解業務量龐大的工作壓力。（記者廖雪茹攝）

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