竹北鳳岡路3至5段「亮了」 125盞LED燈照亮回家的路

新竹縣竹北市公所最近將鳳岡路三至五段125盞舊式鈉燈汰換為LED燈，希望透過改善照明設備，保障用路人的安全。 （記者廖雪茹攝）

2024/08/14 12:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市通往鳳崎落日登山步道及新月沙灣兩大觀光勝地的鳳岡路，巷弄支線多，入夜後燈光昏暗，市公所最近將鳳岡路三至五段125盞舊式鈉燈汰換為LED燈，希望透過改善照明設備，保障用路人的安全。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市西區鳳岡路，是台1線往來台61線西濱快速公路的要道，車流道大，但到了晚上照明不足，容易因視線不良造成交通意外，因此公所自籌經費126萬元，將路燈從鳳岡國中一路到海邊全部更換具節電、節能的LED燈，點亮地方外，也為公庫開源節流，每年可望省下11萬6344度電、減碳效益71公噸、節省電費15萬7328元。

鳳岡路三至五段照明改善工程現已完成，除了為西區市民照亮一條回家的路，也為踏訪鳳崎步道、新月沙灣及水月公園的旅客提升夜間通行的安全。

鄭朝方表示，公所希望打造西區永續農村，繼向中央爭取到9000萬全額補助的跨河橋樑，提升新庄里生活環境品質外，也辦理鳳崎步道聯外道路等地路平專案，改善地方基礎建設；另外，也編列8000萬元經費，建置YouBike站點及將微笑單車升級為YouBike 2.0E，其中西區設置近20個站點。

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