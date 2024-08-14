竹縣福興東路鬧大型公有停車場荒 嘉豐國小停車場趕緊上網發包

新竹縣嘉豐國小公有收費停車場目前正辦理委外招標中。（記者黃美珠攝）

2024/08/14 12:32

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市福興東路、近高鐵特區一帶鬧大型公有停車場荒！以致今年8月宣布完工的嘉豐國小公有地下收費停車場備受各界關注何時才能開放使用？縣府交通旅遊處長陳盈州說，正上網招標中，計畫9月初評選結果出爐，後續建置完成相關智慧停車設備，最快可望10月底啟用。

陳盈州說，嘉豐國小地下停車場分成2區，1區由嘉豐國小校方專用，不對外收費開放，也已經啟用。另1區公有收費停車場共166個汽車停車位，縣府規劃月租車不得超過5成，其中有2成將提供周邊里民優惠月租。

陳盈州直言，由於福興東路沿線，除縣立體育場，其他都是路邊停車格，缺乏如嘉豐國小地下停車場般的大型、室內公有停車空間，再加上前述格數有限，所以搶手可期。

目前縣府是以每小時收費20元、月租費2400元的基礎，計算4年廠商需要繳納的權利金約2215萬元，但評選決標後，得標廠商會不會考慮以價制量、提高收費和月租金？這還須在得標後跟廠商研議；如果得標業者真的決定提高收費，自然也必須增加繳交權利金給縣府。

目前這座公有收費停車場正上網招標中，預計9月2日開資格標，9月6日進行評選，目前至少有2~3家廠商表示興趣。

陳盈州說，評選結果出爐後，後續還要簽約、建置施設智慧停車系統，光施工就預計要一個半月，所以最快要到今年10月底才會開始營運。

由於嘉豐國小是縣內第1座鑽石級的綠建築校園，因此其地下停車場也配套設計了採光天井，可自然通風和採光，不用機械排風便能削減停車場內的廢氣，因此除了實質的停車功能，這項特色也備受各界期待。

新竹縣嘉豐國小地下停車場分成2區，其中如圖區域由嘉豐國小校方專用，獨立進出，不對外開放。（記者黃美珠攝）

新竹縣嘉豐國小公有地下收費停車場停車格數有限，周邊民眾的停車需求卻很大。（記者黃美珠攝）

新竹縣嘉豐國小公有地下收費停車場停車格數有限，周邊民眾的停車需求卻很大。（記者黃美珠攝）

新竹縣嘉豐國小地下停車場的採光天井（圖中透亮處）的設計，讓位於地下室的停車場可以自然通風和採光。（記者黃美珠攝）

新竹縣嘉豐國小地下停車場的採光天井（圖遠方透亮處）設計，讓位於地下室的停車場可以自然通風和採光。（記者黃美珠攝）

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