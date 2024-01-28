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春節連假7天迎龍年 竹縣垃圾清運看過來

農曆春節7天連續假期將近，新竹縣政府環境保護局彙整各鄉鎮市垃圾收運情形，提醒民眾留意收運時間，做好垃圾分類、資源回收及垃圾減量。（新竹縣政府提供）

農曆春節7天連續假期將近，新竹縣政府環境保護局彙整各鄉鎮市垃圾收運情形，提醒民眾留意收運時間，做好垃圾分類、資源回收及垃圾減量。（新竹縣政府提供）

2024/01/28 10:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆春節7天連續假期將近，新竹縣政府環境保護局彙整各鄉鎮市垃圾收運情形，提醒民眾留意收運時間，做好垃圾分類、資源回收及垃圾減量，環保過新年。

環保局表示，2月8日除新埔鎮與竹東鎮上坪里、瑞峰里、陸豐里等3里，以及五峰鄉前山地區停收以外，其他鄉鎮市皆維持清運。2月9日（除夕）當天除峨眉鄉、五峰鄉、尖石鄉與竹東鎮員山里、柯湖里停收以外，其他鄉鎮市皆維持清運。

2月10日至11日（春節初一、初二）各鄉鎮市皆為停收狀態。2月12日（春節初三）橫山鄉有加班清運，其他鄉鎮市為停收狀態。2月13日（春節初四）竹東鎮員山里及柯湖里有加班清運，其他地區仍為停收狀態。2月14日（春節初五）除芎林鄉、橫山鄉、尖石鄉前山地區與竹東鎮員山里、柯湖里停收以外，其他鄉鎮市均恢復正常清運作業。

環保局提醒，回收廚餘時請先瀝乾水份，再倒入廚餘桶內，切不可混入一般垃圾，以減少垃圾量並維持環境衛生。若有巨大垃圾或家具需清運，請事先聯繫當地清潔隊協助處理。

民眾若有使用瓦斯罐、髮膠罐、殺蟲劑等高壓氣瓶，應先確認已經使用完畢，並分類垃圾資源後，獨立打包、標示「內有高壓瓶」警語後，交付正確回收管道，確實做到「完、包、警、收」4步驟，避免垃圾壓縮作業時發生爆炸，造成清潔人員受傷。

農曆春節7天連假，新竹縣13鄉鎮市垃圾收運情形。（新竹縣政府提供）

農曆春節7天連假，新竹縣13鄉鎮市垃圾收運情形。（新竹縣政府提供）

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