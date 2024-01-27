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讓老物在老建築再次發光 竹東林業聚落建築群徵集老物

林業保育署新竹分署今（27）日宣告「老建築新生命─老物徵集」活動開跑，邀請大家在春節大掃除時，翻找屬於林業印記的老物，「借」給老建築展覽，讓老物在老建築群再次發光。 （記者廖雪茹攝）

林業保育署新竹分署今（27）日宣告「老建築新生命─老物徵集」活動開跑，邀請大家在春節大掃除時，翻找屬於林業印記的老物，「借」給老建築展覽，讓老物在老建築群再次發光。 （記者廖雪茹攝）

2024/01/27 13:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為了豐富竹東林業聚落建築群的展覽，林業保育署新竹分署今（27）日宣告「老建築新生命─老物徵集」活動開跑，邀請大家在春節大掃除時，翻找屬於林業印記的老物，「借」給老建築展覽，讓老物在老建築群再次發光。

新竹分署今天在聚落群辦理賀龍年揮毫贈春聯活動，邀請謝瑞煌大師團隊現場揮毫，充滿新春喜氣的活動，吸引相當多民眾參與。

新竹分署分署長夏榮生表示，竹東林業聚落建築群第一期整修完成的兩棟建築物，分別是1970年代，中正路212、214號兩間兩層樓磚瓦建築的代表，及1950年代東林路148巷32、34號兩棟日式木建築的代表；修整後於去年開放並辦理「林林・種種」展覽活動，展出至今已迎來近千人的參訪。

夏榮生指出，老物徵集活動是藉由老建築配同一時代的老物，展現不同時代氛圍下居民的生活型態，感受時代脈絡的演變及因應的家居器具的變化；因此，希望能借用民眾手上符合兩棟建築物年代（1950-1970年）的物品，凡是廚房、客廳、飯廳、臥室、書房、浴室裡常見的用具，或是出版品如錄音帶、黑膠唱盤、老雜誌、舊課本、舊的作業本等皆可。

徵集活動今天開始到2月18日，每週星期四到星期日上午10時30分到下午3時30分，徵滿50件為止，老物展後將歸還所有人，並將致贈感謝狀，期望透過大家的老物展出，讓老建築呈現出更令人容易想像過去年代的生活情境，一起賦予老建築新生命。聯絡電話：0933-689064台灣文化響起協會余先生。

林業保育署新竹分署今（27）日宣告「老建築新生命─老物徵集」活動開跑，邀請大家在春節大掃除時，翻找屬於林業印記的老物，「借」給老建築展覽，讓老物在老建築群再次發光。 （記者廖雪茹攝）

林業保育署新竹分署今（27）日宣告「老建築新生命─老物徵集」活動開跑，邀請大家在春節大掃除時，翻找屬於林業印記的老物，「借」給老建築展覽，讓老物在老建築群再次發光。 （記者廖雪茹攝）

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