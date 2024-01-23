獲頒當選證書 徐欣瑩︰強力監督政府 林思銘︰爭取更多經費

中選會委員陳恩民（右）今天到新竹縣府，偕同縣長楊文科（左）頒發立委當選證書給新科立委徐欣瑩（中）。（記者黃美珠攝）

2024/01/23 13:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕中選會委員陳恩民今天早上偕同新竹縣長楊文科，一起頒發立委當選證書給新竹縣2名新科立委徐欣瑩和林思銘。楊文科期勉2人能協助地方，幫新竹縣爭取更多資源回鄉建設，2人也一口允諾，一定會在國會替新竹縣發聲。

新科立委徐欣瑩說，非常感謝所有鄉親給她的支持，也謝謝縣長楊文科、議長張鎮榮、副議長王炳漢以及所有競選團隊的辛苦輔選。她相信鄉親對她的支持，也是希望她可以代表民意到立法院監督政府替地方爭取建設。這次立院國民黨人數較多，表示民眾對國民黨有所期待，希望強力監督現在的政府，她會不負所托來回應支持她的民眾。

林思銘說，收下當選證書，他感到任重道遠。雖然已經當了一屆的立委，但仍有很多願景要去實現，特別新竹縣在縣長楊文科主政下雖然做得不錯，但是仍有很多需要向中央爭取，中央應該要給新竹縣更多，畢竟新竹縣市科技之縣，新興的區域，有很多外來的新移居鄉親，各項公共設施、交通議題都需要中央挹注更多來迎頭趕上應有的發展。他會和徐欣瑩一起攜手爭取更多的經費回來建設新竹縣，讓鄉親有感新竹縣真的充滿希望。

縣長楊文科說，有了徐欣瑩和林思銘2個立委在中央，可以幫助新竹縣推動很多的事情，這特別是新竹縣蓬勃發展中，很多政策，不管事教育、產業、交通等各方面都希望中央政府可以給新竹縣支持，縣府也會透過這2名立委幫助跟中央協調和溝通。

新竹縣長楊文科（中）期許2名新科立委徐欣瑩（右）、林思銘（左）一起在國會聯手幫新竹縣爭取更多資源建設。（記者黃美珠攝）

中選會委員陳恩民（右）今天到新竹縣府，偕同縣長楊文科（左）頒發立委當選證書給連任成功的立委林思銘（中）。（記者黃美珠攝）

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