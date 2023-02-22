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    首頁　>　新竹縣

    竹北公29博愛風雨球場新建工程 預計8月底完工

    新竹縣竹北市公所成功爭取客委會補助經費，將公29公園博愛籃球場增建3座風雨球場，市長鄭朝方（右）今天現勘，請廠商依照使用者需求改善，確保施工品質。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所成功爭取客委會補助經費，將公29公園博愛籃球場增建3座風雨球場，市長鄭朝方（右）今天現勘，請廠商依照使用者需求改善，確保施工品質。 （記者廖雪茹攝）

    2023/02/22 12:49

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所成功爭取客委會「客庄創生環境營造計畫-禾埕專案計畫」，核定總經費3382萬元，將公29公園博愛籃球場增建3座風雨球場，並新建一座公廁，預計最快今年8月底完工，給市民一處不受天候影響的運動空間，也提供各學校單位辦理賽事活動。

    竹北市長鄭朝方表示，公29公園博愛風雨球場新建工程，於本月8日開工，他發現球場設計有部分疑慮待改善，包含球場結構柱位過於接近籃球球框，易造成民眾打球時衝撞潛在危機；另外，採光罩位置也要求定位，避免球友投籃時易產生陽光直射眼睛風險，因此今天偕同各級民代表現勘，請廠商依照使用者需求改善，確保施工品質符合市民使用期待。

    竹北市公所表示，博愛籃球場自103年啟用至今，是市民打籃球的重要場所，但竹北市平均年降雨日數達116天，夏日白天體感溫度可達攝氏35度，加上人口增長迅速，因此催生風雨球場新建需求。

    在市公所、代表會及竹縣府努力下，獲客委會補助1944萬元，加上自籌經費1438萬元，融合客家「禾埕」文化元素，將原有的籃球場增建風雨球場，共涵蓋3座全場籃球場及保留1座露天全場籃球場，並於球場旁新建一座公廁。

    竹北市公29公園博愛風雨球場新建工程本月8日開工，市長鄭朝方發現，球場結構柱位過於接近籃球球框，易造成民眾打球時衝撞潛在危機。 （記者廖雪茹攝）

    竹北市公29公園博愛風雨球場新建工程本月8日開工，市長鄭朝方發現，球場結構柱位過於接近籃球球框，易造成民眾打球時衝撞潛在危機。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公29公園博愛籃球場將增建3座風雨球場，並新建一座公廁，預計最快今年8月底完工，希望給市民一處不受天候影響的運動空間，也提供各學校單位辦理賽事活動。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公29公園博愛籃球場將增建3座風雨球場，並新建一座公廁，預計最快今年8月底完工，希望給市民一處不受天候影響的運動空間，也提供各學校單位辦理賽事活動。 （記者廖雪茹攝）

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