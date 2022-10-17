綠黨受邀拜會鄭朝方 跨黨派力挺竹北更好

綠黨新竹縣議員候選人陳冠宇（左）和余筱菁（中），應民進黨竹北市長候選人鄭朝方（右）邀約拜會，共同以「進步大連線‧竹北新『市』力」做政策結盟，跨黨派力挺。（鄭朝方團隊提供）

2022/10/17 09:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕綠黨新竹縣議員候選人陳冠宇和余筱菁，應民進黨竹北市長候選人鄭朝方邀約拜會，交流政見，並共同以「進步大連線•竹北新『市』力」做政策結盟，跨黨派力挺鄭朝方，期許能有更多優質新生代加入，翻轉地方政治生態。

鄭朝方表示，議員余筱菁和竹北市民代表陳冠宇都是大家有目共睹優質的新世代政治工作者，無論對新竹縣、竹北市的政策督促或預算監督、縣民服務，都展現高度的問政專業和行動力。這次他提出的五力政見能獲得兩位綠黨共同召集人的肯定，給了他很大的信心。「竹北超進化大連線」的出現，就是跨越黨派以市民優先與市政進化的共同宣示。

鄭朝方團隊表示，陳冠宇提出他對竹北市的了解，由於很多建設和市政規劃不符合城市需求，他積極研擬解方。這次鄭朝方不只點出問題，更提出具體政見。例如台灣之光網球國手謝淑薇的弟弟謝政鵬也是征戰海內外的選手，他曾表達想回竹縣栽培選手卻苦無訓練空間，竹北市許多體育場館不夠使用，如三民路上的網球場，以致球友、選手們只能放棄在這個城市發展。

所以他非常肯定鄭朝方上任後將盤點土地空間，推動增設網球場、籃球場等多點專項球場的政策。另外，孩童營養午餐加碼、e化停車系統、活絡各里活動中心、路平專案和人本交通改革，都是他願意以市民代表經歷來背書的優質政策。

在交流過程，余筱菁表示，她和陳冠宇都是用專業為地方服務的民代。深感這幾年新竹縣的政治生態，需要有更多優質、有前瞻性的新生代加入、透過結盟的力量力挺好的政策，才能如鄭朝方說的透過新陳代謝，翻轉地方政治。她認為，好的行政權執行者比監督權更為重要，所以竹北市長這一席拜託市民朋友一定要支持鄭朝方，未來新竹縣與竹北市共聚進步的力量，才能真正帶領竹北朝進化。

綠黨新竹縣議員候選人陳冠宇和余筱菁，應民進黨竹北市長候選人鄭朝方邀約到競選總部拜會，兩人肯定鄭朝方提出的五力政見。 （鄭朝方團隊提供）

竹北市長候選人鄭朝方（左）邀請綠黨新竹縣共同召集人陳冠宇（中）和余筱菁（右）到競選總部，交流政見，期許能有更多優質新生代加入，翻轉地方政治生態。（鄭朝方團隊提供）

竹北市長候選人鄭朝方（左）邀請綠黨新竹縣共同召集人陳冠宇（中）和余筱菁（右）到競選總部，交流政見，期許能有更多優質新生代加入，翻轉地方政治生態。（鄭朝方團隊提供）

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