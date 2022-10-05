涉酒駕被民眾黨開除 竹北市長參選人林冠年喊冤「漱口水含酒精」

林冠年出面聲明，表示他在酒測前曾使用含有酒精成分的漱口水，可能造成儀器誤判，他堅持沒有酒後駕車，也強調將參選到底。 （記者廖雪茹攝）

2022/10/05 16:48

首次上稿 23:35

更新時間 16:48（新增警方回應）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市長參選人林冠年昨（4日）被民眾黨以酒駕為由撤銷提名、開除黨籍，今（5日）出面聲明，強調車禍當下警方酒測測出每公升0.29毫克，他甚感驚訝；但隔天到警所做筆錄，警方拿出「警方呼氣酒精濃度檢測暨拒測效果確認單」要求補簽，他才發現，原來他在酒測前曾使用含有酒精成分的漱口水，可能造成儀器誤判，他堅持沒有酒後駕車，也強調將參選到底。

新竹縣新埔警分局下午回應，有關林冠年涉嫌酒後駕車肇事案，員警處理符合取締酒後駕車作業程序，重申全案已經函送新竹地檢署偵辦，該案已進入司法程序，警方全力配合檢方偵辦。

林冠年今早在競選總部召開記者會，先由競總主任發表「尊重司法 還原事實真相」聲明後受訪。林冠年首先因造成風波向大家致歉，他表示全案已進入司法偵查階段，他深切反省，所有的責任都會承擔；但他譴責黑函惡意扭曲事實真相。

林冠年表示，8月30日開會後凌晨返回老家，因疲勞駕駛，發生車禍事故受傷，搭乘救護車到東元醫院就醫，隨後接受警方酒測，測出每公升0.29毫克，當下他非常驚訝，因為他沒有喝酒；但因身體狀況不佳也沒想太多，便配合警方在酒測單簽名。

林冠年說，隔天他到新埔分局寶石派出所做筆錄，警方拿出「警方呼氣酒精濃度檢測暨拒測效果確認單」要求補簽，當下細看內容才發現，原來漱口水有酒精成分，有可能造成儀器誤判，但警方當天並未提供確認單，也未告知應注意事項。他上網查，得知原來自己習慣使用的漱口水含有酒精成份，才會在酒測時明明沒喝酒卻測出酒精成份，因此他在警訊筆錄中明確表示自己沒喝酒，單純是因爲習慣使用漱口水造成儀器誤判，而他在接受酒測前就有使用漱口水。

林冠年在記者會上現場使用漱口水，再以自購的酒測儀器測試，測出酒測值每公升0.995毫克。

林冠年說，他支持主席柯文哲的酒駕零容忍，理解黨部對候選人有高度標準，但民眾黨中央委員會昨日僅因黑函指控，火速開除黨籍撤銷提名，他呼籲黨部應採「無罪推定原則」，不要落入「司法未審，政黨先判」，回歸事實尊重司法。

林冠年出示代駕紀錄強調，他一向堅持喝酒不開車、開車不喝酒，偶有喝酒都會叫代駕，也已提供代駕紀錄給警方。

「殺人誅心，輿論已經將冠年判了社會死亡。」林冠年表示，新竹的選舉非常重要，有心人士為了選舉已經失去人性，打不下高虹安委員，退而求其次來打她的竹北執行長，今天是林冠年，下一次就可能是其他人。高虹安深受批評之苦，近期他大力辯護高虹安的清白，雖招致攻擊，但他不會退縮。

林冠年也說，本次案件與前陣子分局長關說酒駕致死案件為同一派出所。對於基層員警認真負責深表認同，但他必須譴責在幕後有其他勢力給予他們施壓，造成洩漏個資影響人民權益！這才是為什麼他要堅持參選到底的原因！基層員警沒有標準的SOP可以執行，未告知上述確認單而產生這麼大的程序瑕疵。他呼籲選舉應該回歸政策辯論。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林冠年在記者會上現場使用漱口水，再以自購的酒測儀器測試，測出酒測值每公升0.995毫克。 （記者廖雪茹攝）

林冠年在記者會上現場使用漱口水，再以自購的酒測儀器測試，測出酒測值每公升0.995毫克。 （記者廖雪茹攝）

林冠年出示代駕紀錄強調，一向堅持喝酒不開車、開車不喝酒，偶有喝酒都會叫代駕，也已提供代駕紀錄給警方。 （記者廖雪茹攝）

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