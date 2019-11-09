尖石原鄉親子童樂會 至善籲重視孩子「遊戲權」

好好玩，很重要！山區沒有親子館也沒有大公園，親子鮮少一起好好玩。至善基金會等社團今天在尖石鄉舉辦原鄉親子遊戲同樂會。（至善基金會提供）

2019-11-09 13:21:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣社會愈來愈重視孩子「玩」的權利，都會區廣設親子館，許多公園也開始改造，成為親子家庭假日的好去處，但是山區卻少有公共設施可供全家同樂；至善基金會等社團今早在新竹縣尖石鄉綜合運動場舉辦「原鄉親子遊戲童樂會」，大人、小孩玩得大呼過癮。

「Wah hmzyapas la, laqi ！ 」（泰雅族語：孩子，來玩吧！）「原鄉親子遊戲童樂會」今早尖石鄉綜合運動登場，來自尖石鄉前、後山家庭攜家帶眷出動，約有500人同歡，現場共有15個遊戲攤位，有0-2歲寶寶進行爬行、搬尿布比賽，2-8歲學齡前孩子則開心地套圈圈、滾鐵圈、打大彈弓、丟九宮格等，闖關集點還可換玩具。

這場專為原住民孩子舉辦的遊戲大會，由至善基金會、台灣玩具圖書館協會，以及國際遊戲協會台灣分會共同主辦，此外，還有多位「玩伴」一起投入，包括三麗鷗公司派出美樂蒂擔任遊戲大使、美商默沙東藥廠台灣分公司派出10多名志工「陪玩」；而「尖石女婿」、藝人江振愷擔綱活動主持人並帶領全員大跳健身操，其老婆羅美玲和兒子也趁機返鄉一起玩。

至善執行長洪智杰說，好好玩，很重要！但山區沒有親子館也沒有大公園，親子鮮少一起好好玩。至善在新竹尖石鄉服務超過20年，深知原鄉幼兒教保服務因為交通、法令等限制，不若都市蓬勃發展，同時因為場地空間有限，學齡前孩童較少和父母親或是照顧者一起玩的經驗。

但是，「孩子如果不遊戲，就不是孩子；而成人如果不遊戲，他就永遠失去了他心裡的孩子。」詩人聶魯達說。這和至善近年大力推動親職教育，提倡孩子遊戲權不謀而合；因此，呼籲社會大眾，讓每一位孩子能在大人陪伴下，樂在遊戲中，在遊戲中學習、成長。

至善基金會等社團今早在新竹縣尖石鄉綜合運動場舉辦「原鄉親子遊戲童樂會」，大人、小孩玩得大呼過癮 ，希望藉此呼籲社會大眾重視孩子的遊戲權。 （至善基金會提供）

至善基金會等社團今早在新竹縣尖石鄉綜合運動場舉辦「原鄉親子遊戲童樂會」，大人、小孩玩得大呼過癮 ，希望藉此呼籲社會大眾重視孩子的遊戲權。 （至善基金會提供）

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