湖口軍事限建逾20年終解禁 新竹工業區可望解除限高

2019-09-03 12:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕經濟部工業局新竹工業區過去由於受到1970年間軍事管制限高，20多年來導致廠辦興建深受限制，廠商備受困擾，立委林為洲7月接獲陳情後，奔波、協調相關單位，國防部同意解除湖口鄉重要軍事設施管制區，預計最快9月中旬程序完備後即會公告。

林為洲表示，新竹工業區的容積率300%，建蔽率70%，但因為軍事相關設施，國防部於1970年發布新竹縣湖口鄉軍事設施管制區，限制建築物最高只能98米，不過工業區位於湖口高平海拔約85米，導致20多年來廠房興建只能蓋2至3層樓，根本蓋不到最大容積率。

他在7月接獲廠商陳情，積極奔波相關單位召開協調會，終於達成共識，8月30日接獲國防部同意解除管制，廠房興建可達最高容積率約5、6甚至7層樓，日後新竹工業區也會像竹科或是台元科技園區一樣，廠辦大樓林立，帶動地方產業蓬勃發展，擴大提供就業機會。

新竹工業區服務中心主任吳璀原表示，新竹工業區占地517公頃，廠商近500家，年產值7000億元，為北台大型工業區。近期正好有精密工業、化工原料、生醫藥廠等3家企業申辦興建廠房，限高管制解除後，廠商可直接受惠蓋到需要的樓層高度。廠商若有任何困難，工業局必設法提供協助；而這次軍方管制得以在這麼短時間解禁，都要感謝林立委。

廠商代表說，公司在管制之前已設廠，因應轉型發展，需要新建廠房，感謝林立委的大力協助。

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