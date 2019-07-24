新竹工業區垃圾亂丟 湖口人怒了：廠商、仲介管一管！

2019-07-24 21:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹工業區年產值約6500億元，就業人口約6萬8000人，卻因少數人亂丟垃圾製造髒亂的惡習，讓地方十分困擾，幾乎天天得協助清理公園綠地和人行道；湖口鄉長林志華和當地村長們，請服務中心、廠商、新竹縣政府和仲介公司，對員工加強自我管理，友善環境。

對此，新竹工業區服務中心主任吳璀原、新竹縣政府勞工處長唐維德都表示，除了將利用勞工研習等場合加強宣導及道德勸說，也會函文仲介公司要求加強管理；對於亂丟垃圾或製造噪音，建議民眾當下通報警方、清潔隊、環保局到場處理或自行錄影蒐證，依法開罰，以達遏阻效果。

「昨天傍晚才清乾淨，今天又一堆垃圾！」、「如果沒有天天清掃，根本沒有人敢來公園了！」湖口鄉勝利村長夏金裕氣呼呼地說，多年來，包括運動公園、蘭州公園、光復路等道路沿線，幾乎每天他都得號召志工，人手一袋幫忙撿垃圾，從涼亭、人行道到綠籬草地等，到處都可看到塑膠袋、餐盒、吸管、菸蒂、飲料鋁箔包和玻璃瓶等，什麼都有。

其中，常見酒瓶被故意砸破，碎玻璃滿地，一不小心踩到，後果不堪設想，十分可惡。

包括勝利村、中興村、鳳山村、鳳凰村等都有同樣困擾，村長們說，常見外籍移工休假時，烹煮或買來各式小吃，成群圍坐在公園涼亭聚餐聊天或是飲酒抽菸，大聲喧嘩，吃完走人，留下滿桌或滿地垃圾；也常見工廠員工於上下班時，將家裡或車內的垃圾帶出來，隨手丟在路邊停車處。

對此，湖口鄉清潔隊在公園等多處設置警告牌，仍未見改善；也有村長當面熱心規勸，不但無人承認還反遭嗆聲，長期以往當地居民早已忍無可忍！

湖口鄉長林志華偕同4村村長向新竹工業區服務中心反映。林志華說，不只是垃圾問題，不少外籍移工以電動自行車代步，卻穿梭在人行道，散步民眾常被嚇到閃避，險象環生。地方要求服務中心、廠商協進會及新竹縣政府督促廠商及仲介公司，對所屬員工或移工加強教育訓練；尤其，企業負有社會責任，應鼓勵推動企業志工，協助維護地方環境回饋社會才對。

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