新竹工業區路面「治疤」 第1階段動工

2019-06-22 13:24

［記者黃美珠／湖口報導］新竹工業區內很多道路路面猶如月球，許多在該區內上班的通勤族或是居民怨很大！現在總算透過前瞻基礎建設有了近4500萬元執行部分路段的改善，今天凌晨啟動第1階段施工，未來主要都利用週末假日期間執行，部分路段須採夜間刨除，主要是要減少對上班族交通的衝擊。

立委林為洲表示，這個道路路面提升工程，是他今年3月跟經濟部工業局爭取到的。將分2階段執行，總計畫經費4498萬元，第1階段鎖定中華路、光復路、光復北路，預計7月完工。第2階段施工範圍將落在工業1路、工業2路、工業3路，目前還在設計作業階段。

林為洲說，他接獲很多上班族的抱怨，指工業區內道路坑洞不平，影響行車安全，對汽、機車本身也很傷，這對領死薪水的他們來說，實在很心痛。

他今年3月找來經濟部工業局局長呂正華，共商如何就工業區道路、停車場、軟硬體設備做出改善，終於獲得前瞻計畫的經費，以「湖口新竹工業區道路改善計畫」為名，今天凌晨終於啟動，早上他也特別前往光復路段了解工程進行狀況，並要求未來完工後要避免不必要的刨除工作，以免「白了工」。

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