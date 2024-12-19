《新竹》竹市爆「大牌」停管員 疑未考試直升

新竹市多處停車收費已改成智慧收費桿，停管員大幅減少。（記者洪美秀攝）

2024/12/19 05:30

交通處︰近2年徵才面試公平公開 加強督導依規辦理

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市多處路外停車收費都已改成智慧停車桿即時偵測計時繳費，但有讀者爆料指稱，市府交通處停車管理科有名原是路外收費員，因與長官高層關係良好，未經公平公開面試就直接升級成資訊停管員，且上班時間一半以上都在外抽菸，還倚老賣老對同仁大呼小叫及指派工作，遭質疑靠關係私相授受，甚至作威作福且與廠商關係緊密，認為有損公務員形象，更對努力面試的新進人員不公平，批是有關係就沒關係。

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疑仗勢對同仁大呼小叫

對此，市府交通處表示，交通處近兩年停車管理員徵才皆邀集府內、外專家學者共同擔任面試委員，徵才及面試流程皆公平、公正、公開，無投訴人所稱直接升級情形。

被投訴與廠商關係緊密

有關投訴人反映該停管員的行為，會請負責主管查證及督導，如有違反公務人員相關規定，市府會依規辦理。

讀者投訴指稱，這名停管員平常根本沒做事，整天就是抽菸對新進人員呼來喚去，還不用經過考試就升為資訊停管員，對認真考試進來的人很不公平，這名停管員還可與長官一起面試新進人員，且經常與廠商進進出出，更直接把廠商叫進辦公室，時間相當長，期間是否有洩漏政府資訊或個資，也啟人疑竇，但此人仗著與長官關係好而作威作福，讓人看不下去，又不敢向上反映，只好訴諸媒體，希望市府長官能整頓，不要破壞公務員形象，且讓認真工作的人也受到波及。

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