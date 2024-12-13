竹市辦聖誕趴封路 住戶無法進出

竹市府在東門護城河畔舉辦星河聖誕趴封路，周邊住戶及國小家長進出不便跳腳。（記者洪美秀攝）

2024/12/13 05:30

護城河周邊舉行 里長指說封就封 事前完全未溝通 做法太鴨霸

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府十三日起到卅一日在護城河周邊舉辦「星河聖誕趴」，並有長達兩週的「聖誕市集」，但因辦活動封路及交通管制，導致護城河周邊「東城100」社區共一百六十戶無法進出，加上旁邊就是東門國小，每天都有家長要接送，住戶及家長抨擊市府辦活動週間也封路，難道住戶及家長都不用上班嗎？只進不出的封路規劃已限制住戶行動自由。當地里長李文正也說，市府說封路就封，事前完全未溝通，住戶已氣得跳腳，他接陳情投訴電話已接到手軟，直呼市府說封就封的做法太鴨霸。

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市府︰以影響最小進行滾動式調整

新竹市府表示，有與育賢里、親仁里及社區溝通，會以對附近住戶及學生通勤影響最小為原則進行滾動式調整。

附近東門國小 家長指接送小孩不便

李文正說，包括育賢里「東城100」社區及周邊鄉親抱怨，為何市府舉辦活動不事先告知，影響文化街六巷的住戶只能進不能出、民族路卅三巷的住戶只能單向通行，且影響時間從十一日到廿五日，其中文化街六巷是唯一的出入口，經詢問區公所也不知道此事，市府說要封就封，加上附近東門國小家長要接送孩子，市府這樣的封路與交通管制實在太誇張了，要求市府應該考量住戶及家長的需求，不能只要辦活動，卻不顧居民的行動自由權。

里長︰辦活動為何不事先告知

市府表示，今年與經典繪本《小王子》合作，以星光璀璨的「銀河」為主題，十三日到卅一日在東門城到中央路護城河畔，舉辦「星河聖誕趴」，並提供各種打卡景點，且規劃「聖誕市集」。聖誕市集從今天起至十五日，廿日到廿四日兩時段開市，分兩階段交通管制，第一階段十一日晚上九點到十六日清晨六點；第二階段十八日晚上九點到廿五日六點半。封街管制範圍包括府後街（中央路至東門圓環）、文化街（中央路至東門圓環）、仁愛街十一巷及中正路九十六巷。

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