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新竹少年刑務所官舍群修復 3月底動工

新竹少年刑務所職務官舍群共8棟歷史建築進行修復工程，未來將結合工藝、職人、住宿、風土飲食等，讓民眾有更多文化體驗，圖為完工示意圖。（竹市府提供）

新竹少年刑務所職務官舍群共8棟歷史建築進行修復工程，未來將結合工藝、職人、住宿、風土飲食等，讓民眾有更多文化體驗，圖為完工示意圖。（竹市府提供）

2024/01/22 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市歷史建築少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程，已於日前決標，預計三月底動工、二○二六年完工，盼改善原有空間，開拓文資活化的廣度及深度。

共8棟歷史建築 工程費2.5億元

新竹市府表示，第一期工程預計修復歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群A區、B區共八棟歷史建築，建物面積九百多平方公尺，基地面積約七千平方公尺，修復完成後，將與市定古蹟新竹少年刑務所演武場串聯，形成多元且完整的藝文場域。

文化局代理局長李欣耀指出，此案基地鄰近市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」，演武場於二○二○年完成修復工程，目前由文化局辦理策展活動，做為當地藝文先驅，活絡監獄周遭氣氛。

李欣耀說，竹市少年刑務所是目前全台保存完整的監獄系統，包含刑務所、獄官宿舍、演武場都被保留，其中已八十九年的市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」是全台第二個修復完成的獄官武道場。

串聯演武場 形成多元藝文場域

文化局表示，市府自完成新竹少年刑務所職務官舍群規劃設計後，積極向中央爭取再造歷史現場計畫補助，歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程，總計畫經費約兩億五千萬元，包含中央挹注一億五千多萬元，工期約九二○天，未來將同步啟動促參並全面開放。

文化局說，因少年刑務所園區腹地廣大，未來新竹少年刑務所職務官舍群等八棟歷史建築修復完成後，將結合閱讀、工藝、職人、住宿、風土飲食等文化體驗，讓更多民眾有機會認識並親近竹市文化資產。

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