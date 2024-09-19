新竹市護城河及市府周邊機車格10/1收費 機車族怨搶錢

新竹市護城河及市府的文化街及中正路和民權路周邊機車格10月1日起將實施收費措施，但有上班機車族怨市府是變相搶錢。（記者洪美秀攝）

2024/09/19 13:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市機車族注意了！市府周邊及護城河旁的中正路、文化街和民權路機車停車格10月1日起收費，每小時10元，當天最高收費6小時60元。不少機車族近期已收到即將收費的通告，抱怨市府周邊機車格不足，市府又要收費，根本就是搶錢，過去騎車在市府周邊上班不用花錢停機車，如今每天要花60元，批市府變相搶錢。

新竹市交通處表示，民權路、文化街和中正路因屬商業洽公路段，機車格停車率高，常接獲民眾陳情周邊機車停放空間不足及長期佔用問題，為解決民眾停車困擾，採以路段總機車格數的10%-20%比例規劃收費機車格，目前共規畫64格，並非全面要收費，目得是提高停車周轉率，收費標準為每小時10元，每天最高60元，其餘機車格則維持免費停放，希望讓這幾個路段的機車停車狀況獲改善，讓有需要臨停的民眾可停放使用。

交通處指出，目前竹市已在商業熱門地點設置路邊收費機車格，共有20個路段、超過300格機車格採用收費制度，實施以來，釋出較多的機車停車格，因持續有地方民代及民眾陳情可規劃機車收費格，市府才陸續依照實際路段需求因地制宜來辦理，提供有臨停需求機車族足夠的停車空間。

市府這項機車收費措施也引發民眾不同觀感與解讀，有的認為使用者付費，機車族停車也應該收費，才能避免被長期佔用，但也有在附近上班的機車族抱怨上班停車更不容易了，很可能每天要花60元的機車停車費，批市府搶錢搶太兇，對紓解交通根本無助益。

新竹市護城河及市府的文化街及中正路和民權路周邊機車格10月1日起將實施收費措施，但有上班機車族怨市府是變相搶錢。（記者洪美秀攝）

新竹市護城河及市府的文化街及中正路和民權路周邊機車格10月1日起將實施收費措施，但有上班機車族怨市府是變相搶錢。（記者洪美秀攝）

新竹市護城河及市府的文化街及中正路和民權路周邊機車格10月1日起將實施收費措施，但有上班機車族怨市府是變相搶錢。（記者洪美秀攝）

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