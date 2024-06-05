竹市工程執行效率不彰 中央提升道路品質計畫2.0補助砍半

新竹市因工程執行效率不彰，中央補助提升道路品質計畫2.0被砍半，市議員鄭美娟諷高虹安團隊行政怠惰，遭殃的是市民。圖前方為工務處長陳明錚。（記者洪美秀攝）

2024/06/05 22:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市工程執行效益不彰，中央補助遭砍半！市議員鄭美娟今天議會質詢提到，她長期爭取公道五路三段的人行空間整治，範圍從中華路一段384巷沿公道五路三段 一直到湳雅街口，去年市府向中央國土署爭取到「提升道路品質計畫2.0」一般競爭型補助計畫1.3億元，卻因市府行政效率不彰被中央砍半，她批這是市府行政怠惰，遭殃的是市民。

鄭美娟說，這個計畫包含道路鋪面、纜線地下化、優化實體人行道等。卻因市府效率不彰，被中央認為無法在明年8月完工、無法在期限內完成驗收核銷，按照規定，中央將取消1.3億核定經費，中央也建議市府去掉一半工程，整個建設經費從1.3億元被砍到只剩下7千萬元。

市府工務處長陳明錚答詢會了解狀況後，再向中央爭取保留，不會讓經費白白被砍半。

鄭美娟抨擊，明明中央已核定經費，就因高虹安團隊效率不佳，無法順利推動改善，這不是行政怠惰及荒廢市政嗎？而市民卻得承受道路不平及不安全的苦果。

此外，她也為市府推動巨城週邊騎樓順平計畫的附近住戶發聲（中央路、民權路、北大路、民生路），她說，民眾都樂見改善行人環境，但不接受市府在未溝通的情況下進行，應該4條道路應因地制宜，討論出最適合的方式，建議市府先行溝通，但從4月23日到現在，市府都未主動溝通，也讓住戶都很擔憂市府會強行拆除。

市府表示，日前有召開說明會，並向住戶逐一說明工程施做期程，會持續與居民溝通。

新竹市因工程執行效率不彰，中央補助提升道路品質計畫2.0被砍半，市議員鄭美娟諷高虹安團隊行政怠惰，遭殃的是市民。（記者洪美秀攝）

新竹市因工程執行效率不彰，中央補助提升道路品質計畫2.0被砍半，且對巨城周邊順平計畫的推動，未溝通就要強行拆除，市議員鄭美娟批市府做法鴨霸。（鄭美娟提供）（記者洪美秀攝）

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