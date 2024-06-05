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感謝奮不顧身救人！竹市2殉職勇消追晉分隊長 國旗覆靈柩

行政院副院長鄭麗君代表總統頒發褒揚令給予李詠真家屬。（記者蔡彰盛攝）

行政院副院長鄭麗君代表總統頒發褒揚令給予李詠真家屬。（記者蔡彰盛攝）

2024/06/05 10:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市晴空匯大火造成消防局金山分隊員李詠真、周立鑫英勇殉職，上午舉行聯合公祭，行政院副院長鄭麗君、內政部主任秘書黃駿逸、消防署長蕭煥章及新竹市長高虹安到場致祭，消防弟兄先後將消防旗和國旗覆蓋二人靈柩，市府也追贈二人為分隊長，為兩位勇消的英勇事蹟表達無限哀思與崇敬。

今早公祭場外下起大雨，彷彿老天也對兩位英雄的殉職感到不捨，公祭開始時，消防弟兄先為二人靈柩覆蓋消防旗與國旗，接著行政院副院長鄭麗君代表總統頒發褒揚令給家屬，內政部主任秘書黃駿逸則頒發行政院楷模獎章，接著消防署長蕭煥章頒發消防專業獎章。

新竹市消防局則依消防人員殉職追晉職務要點，追晉李詠真、周立鑫為分隊長，並由市長高虹安頒布追晉令，對二人致上最高敬意，而兩位勇消的事蹟，也被典藏於忠烈祠中，以紀念他們對人民生命財產安全付出寶貴生命的光榮犧牲。

公祭場外有大型看板寫著「消防英雄，永難忘懷」、「謝謝您們我們的英雄」。不少學童也獻上手寫卡片，寫上「感謝您們奮不顧身走入黑暗，成為我們的光」、「謝謝你們這麼勇敢還冒險來救我們」、「謝謝您願意用生命換取他人的生命，您好勇敢，辛苦了」，令人動容。

全國各縣市消防弟兄早上齊聚新竹市，共同送兩名勇消最後一程，市府表示已向銓敘部申請「因公撫卹」，並向消防署申請「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」慰問金，金額將由主管機關銓敘部及消防署核定，市府本身也會從優撫卹，協助遺屬申請核給法令規定的最高額度。

公祭場外有大型看板寫著緬懷英雄。（記者蔡彰盛攝）

公祭場外有大型看板寫著緬懷英雄。（記者蔡彰盛攝）

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