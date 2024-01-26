竹市府擬與廠商終止契約 民進黨團：棒球場成為高虹安的政治提款機

新竹市長高虹安擬與棒球場廠商終止契約，市議會民進黨團總召陳建名質疑棒球場成為高虹安的政治提款機。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/01/26 13:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天召開記者會說明棒球場的進度，強調今天是統包商進場進行覆土移除計畫的最後一天，若5天後仍未提出覆土移除計畫，就會與廠商協商並終止契約。對此，市議會民進黨團總召陳建名表示，棒球場成為高虹安的政治提款機，已是國人眾所皆知，昨天高虹安被揭露違法陞任自己的親信後，今天馬上拿棒球場消費來轉移焦點。

陳建名說，今天高虹安的記者會內容和監察院的報告沒有差別，高虹安擔任市長宣稱改善工程超過1年，卻依然沒有提出改善方案；且高虹安前後說詞矛盾，過去說棒球場要是大聯盟等級，現在卻又矢口否認；選前說球場有大秘寶，結果開挖後沒有結果；上任後大動作送檢調，但市府沒有人因此被檢調聲押。

陳建名指出，高虹安擔任市長至今，沒有把自己當過市長，還認為自己是個民意代表，只會出一張嘴沒有作為。

新竹市府因高虹安在棒球場的政治操作，犧牲一位副市長、一位教育處長、兩位工務處長，而現在找了一位沒有公務背景標公家工程的廠商來擔任工務處長，這樣的行為不禁讓人懷疑是要解決問題，還是繼續做政治上的鬥爭？

對此，高虹安也說明有關民政處科長內陞行政處副處長的人事令，強調自己與該名科長非親非故，無親無故，難道她依專業陞任府內的公務員也被說成酬庸？強調一切都是依規定辦理。

新竹市長高虹安說明擬與棒球場廠商終止契約。（記者洪美秀攝）

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