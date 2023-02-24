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    桃竹竹苗合推大眾運輸通勤月票 竹市3/1邀3縣市開籌備會討論

    桃竹竹苗合推大眾運輸通勤月票，新竹市府交通處3月1日將邀3縣市開籌備會，研擬最有利的月票票價與方案。（記者洪美秀攝）

    桃竹竹苗合推大眾運輸通勤月票，新竹市府交通處3月1日將邀3縣市開籌備會，研擬最有利的月票票價與方案。（記者洪美秀攝）

    2023/02/24 15:34

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處針對行政院促進公共運輸使用方案，將爭取桃竹竹苗生活圈通勤月票，提供民眾通勤優惠，緩解交通問題。預計3月1日邀桃竹竹苗縣市開籌備會討論，期許讓桃竹竹苗生活共同圈民眾都可跨區使用。

    市府交通處長倪茂榮表示，除北北基桃、中彰投、南高屏3大都市生活區外，其他單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜可提出月票申請，交通處在2月9日座談會後即向桃園市、新竹縣、苗栗縣聯繫，初步取得合作共識。

    倪茂榮說，3月1日會邀桃園市、新竹縣、苗栗縣的交通主管機關召開籌備會議，針對區域內各類公共運輸的運具、旅次、票價、方案進行討論，後續會共同委託規劃公司進行數據分析，研擬對民眾最有利的月票票價與方案。

    桃竹竹苗生活圈通勤月票初步採「核心區域公共運輸＋跨城際加價購」方式規劃，以新竹縣、市為核心區域，桃園市與苗栗縣為跨城際加價購；交通部補助優惠的票價差額，市區公共運輸（市區公車、公共自行車等）給予非直轄市75%補助，跨城際公共運輸（台鐵、公路客運）統一中央補助90%。

    交通處以每日上班的通勤族公車來回票價30元計算，一個月上班22天每月支出660元，若民眾購買500元公車月票，則可月省160元，其中由交通部補助120元，市府將研議擴大到台鐵及公路客運，減輕民眾交通負擔，更希望鼓勵搭乘大眾運輸。

    交通處表示，目前已經蒐集生活圈內使用公共運輸的使用資料，請一卡通公司與悠遊卡公司提供包括市區公車、公路客運、台鐵及YouBike電子票證數據資料，會著手分析，並盡速向中央來申請補助，未來將由4個縣市政府共同分擔。

    桃竹竹苗合推大眾運輸通勤月票，新竹市府交通處3月1日將邀3縣市開籌備會，研擬最有利的月票票價與方案。（記者洪美秀攝）

    桃竹竹苗合推大眾運輸通勤月票，新竹市府交通處3月1日將邀3縣市開籌備會，研擬最有利的月票票價與方案。（記者洪美秀攝）

    桃竹竹苗合推大眾運輸通勤月票，新竹市府交通處3月1日將邀3縣市開籌備會，研擬最有利的月票票價與方案。包括YouBike及台鐵火車票都會納入整體考量。（記者洪美秀攝）

    桃竹竹苗合推大眾運輸通勤月票，新竹市府交通處3月1日將邀3縣市開籌備會，研擬最有利的月票票價與方案。包括YouBike及台鐵火車票都會納入整體考量。（記者洪美秀攝）

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