跟著地圖玩新竹！竹市推「小塹有約」雙十連假散步輕旅行

跟著地圖玩新竹！新竹市府推「小塹有約」雙十連假散步地圖輕旅行！（市府提供）

2022/10/08 12:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市「小塹有約」小旅行活動，邁入第7年，已成為文青及小家庭旅遊首選，適逢雙十國慶連假，小塹有約也推出「名家帶路嚐舊城」與「風城眷村裡的秘境探險」兩條路線，供自由行旅客參考。除可探訪新竹舊城區的美食與眷村文化，還可觀看舊城區的文青店，漫遊新竹舊城。

市府城銷處表示，包括新竹公園、動物園、新竹左岸、漁人碼頭及17公里海岸線，都成為旅客最愛造訪的熱門景點，竹市每年遊客人次從106年的721萬人次，到109年已突破1000萬人次。其中「小塹有約」小旅行已累計6000人次報名，是頗受好評的深度旅遊。

城銷處也在雙十連假推出「名家帶路嚐舊城」的散步地圖，由在地美食達人為饕客帶路，探索城市老店、品嚐由人文風情醞釀出的城市滋味。可從中央商場與中央市場的人氣美食「糯米餃」，到城隍廟沿著北大路冰品店走到北門遺址，重新探索舊城故事。（

下載地圖）

另條路線「風城眷村裡的秘境探險」散步地圖，推薦旅客騎著YouBike走訪眷村風景，包括將軍村、碗容奶奶家及梁氏甜點等店家，回憶過往眷村的熱鬧及人情味。（下載地圖）

此外，新竹公園日式風情的「湖畔料亭」、「WOO Table 物餐桌x Yue Yue 閱樂書店」、玻璃工坊「春室Glass Studio + The POOL」以及「市立動物園」等，都是小家庭散步旅行的首選。

而「小塹有約」也持續推深度導覽，每場次體驗價550元起，可洽島內散步-小塹有約網站查詢。

「風城眷村裡的秘境探險」散步地圖，推薦旅客騎著YouBike走訪眷村風景。（市府提供）

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