竹市警又出事！帳戶突冒500萬 小隊長涉洩個資遭收押

新竹市警察又出事了！警察局第一分局陳姓小隊長涉洩個資遭收押。（記者洪美秀攝）

2024/11/08 21:41

首次上稿 20:22

更新時間 21:41（涉洩個資遭收押）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警方又出事了！竹市警察局第一分局偵查隊陳姓刑事小隊長今因涉洩密及個資法遭新竹地檢署收押。繼之前警官宋瑞展涉貪污遭押及被起訴，加上一局分北門派出所員警疑涉交通違規抽白單事件張姓偵查佐被收押，今晚陳姓小隊長被收押，已是竹市第3名警察被收押，已讓竹市警界氣壓低迷。

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據了解，陳姓小隊長疑帳戶內有500萬餘元不明來源資金出入，遭檢調懷疑似與包庇毒品案件相關，但陳姓小隊長矢口否認，且2次遭聲押都獲地院交保，但今天檢察官向高等法院提起抗告，高院發回更裁，今遭裁定准押禁見。

據了解，這名陳姓小隊長已在警界服務多年，曾偵破數起槍擊案，但卻疑似因一起毒品案件而捲入其中，被調查局人員監聽到他疑似包庇毒犯，並因此被檢調盯上追查，並發現他帳戶內有不明來源資金進出，遠超薪資所得，懷疑他收受賄賂或貪污。

對此，新竹市警一分局回應，這起員警疑似涉及查詢個資及財產來源不明情事是由新竹地檢署與調查局北部機動站共同偵辦，警方重申秉持不掩飾、不庇縱態度，將全力配合檢察官釐清案情依法偵辦，展現維護警譽決心，自清自查、警紀警辦，並追究相關人員考監責任。

而陳姓小隊長被收押是今年竹市警界第3個被收押的員警，先前已有兩線三星警官宋瑞展因收受賄款遭收押4個月後被起訴仍續押，接著又傳出北門派出所及第一分局張姓偵察佐疑涉交通違規白單抽單遭收押，接二連三有員警遭收押，已讓竹市警界氣氛低迷，士氣受影響。

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