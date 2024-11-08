女軍官提供帳戶給詐團洗錢 被判刑2年

張姓上尉女軍官涉嫌提供郵局等帳戶，幫助詐欺集團行騙、洗錢被判刑後，她不服上訴，現由高雄高分院審理中。（記者鮑建信攝）

2024/11/08 07:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市張姓女上尉涉嫌提供郵局等金融單位多個帳戶，給詐欺集團行騙、洗錢，導致林姓等4人被騙共48萬元，張女被法官依洗錢防制法等罪，判處有期徒刑2年。

判決書指出，2023年7月26日，被告張女與詐欺集團成員「周義傑」聯繫後，對方介紹「劉福耀」跟她認識，在8月16日，再依其指示，提供郵局、一銀和合庫等單位帳戶資料用來行騙。

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8月23日下午，林姓被害人等4人被騙，分別將投資款項，匯入上開戶頭後，隨即遭詐欺集團成員領走，共損失48萬元。案經林女等報警後，循線查獲張女涉案，函送高雄地檢署偵查、起訴。

張女辯稱，她要辦貸款，「劉福耀」說要幫忙製造金流美化帳戶，才會交出上開帳戶資料，主觀上無洗錢、詐欺故意，否認犯行。

地院調查，張女大學畢業，案發當時為職業軍人，偵查中並自承曾有申辦貸款經驗，認定其所辯不足採信。又審酌張女犯後態度不佳，4罪併罰，分處1年3月至1年7月不等徒刑，併執行刑2年，但張女不服上訴，現由高雄高分院審理中。

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