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首頁　>　社會

追「喪屍菸彈」來源 汐止警逮藥頭瓦解販毒網絡

新北市汐止警分局溯源逮到林姓男子（右）販賣「喪屍菸彈」給蔡姓男子，並在他住處、車上起獲50包毒咖啡包等毒品。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止警分局溯源逮到林姓男子（右）販賣「喪屍菸彈」給蔡姓男子，並在他住處、車上起獲50包毒咖啡包等毒品。（記者林嘉東翻攝）

2024/11/08 09:01

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止警分局上月查獲蔡姓男子持有依托咪酯菸油（俗稱喪屍菸彈）、毒咖啡包等毒品，溯源發現林持有的「喪屍菸彈」是向林姓男子購買，掌握林嫌行蹤後逮人，在他住處等處搜扣50包第3級毒咖啡包等毒品；警訊後，將林男依涉犯毒品危害防制條例送辦。

新北市汐止警分局社后派出所上月在汐止區福德一路一帶查獲蔡姓男子，持有「喪屍菸彈」依托咪酯煙油及毒咖啡包等毒品；經與偵查隊組成專案小組溯源發現，蔡男持有的毒品是向21歲林姓男子購得，掌握林男行蹤後，向士林地檢署聲請搜索票。

專案小組4日在林男新北市八里區住處、車上查獲第3級毒品咖啡包50包及依托咪酯菸油1顆，並清查林建立的販毒網絡，追查毒品上游；警訊後，將林男依涉犯毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

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新北市汐止警分局今天宣布查獲販賣「喪屍菸彈」的藥頭，在他住處、車上起獲毒咖啡包等毒品。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止警分局今天宣布查獲販賣「喪屍菸彈」的藥頭，在他住處、車上起獲毒咖啡包等毒品。（記者林嘉東翻攝）

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