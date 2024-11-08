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金門貨車擋板脫落 大彎道高粱灑滿地險象環生

貨車行經金門金寧鄉后沙村大彎道時，車上高粱掉落一地，嚴重影響行車安全。（讀者提供）

貨車行經金門金寧鄉后沙村大彎道時，車上高粱掉落一地，嚴重影響行車安全。（讀者提供）

2024/11/08 22:59

〔記者吳正庭／金門報導〕1輛貨車行經金門金寧鄉后沙村大彎道時，因貨車擋板脫落，導致剛收割完的高粱掉落一地，高粱是顆粒狀且事發處是大彎道，易造成車輛打滑，不少車輛行經時險象環生。縣警局金城分局今天表示，車輛所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，最重可罰1萬8000元。

金城分局指出，7日下午有民眾發現金寧鄉后沙鎮南宮前路段，有大批高粱掉落路面，經金寧分駐所派員趕往查看，是1名蔡姓男子駕駛小貨車，沿瓊安路由安岐往瓊林方向行駛，於鎮南宮前路段，疑因路面上下坡跳動，導致貨車鐵浪板脫落，車上已收割好的高粱幾乎散落，占據大半個車道，一路蜿蜒50、60公尺，由於高粱是顆粒狀，在地面容易滾動，地點又處於大彎道，很容易造成車輛打滑，所幸當時未衍生事故。

金城分局表示，現場除員警指揮引導車流，金寧鄉公所派出清潔隊員，該名駕駛也在場協助清理路面；蔡男不僅損失整車高粱，一聽到可能面臨超過萬元罰款，也是欲哭無淚。

金城分局表示，依據道路交通管理處罰條例第30條，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，最重可罰1萬8000元，而若因掉落物致人受傷，需吊扣1年駕照，致人死亡則吊銷駕照，呼籲駕駛人載貨上路，務必將貨物綑綁牢固，千萬不要便宜行事。

清潔人員清理滿地的高粱。（讀者提供）

清潔人員清理滿地的高粱。（讀者提供）

金門一輛貨車高粱掉落，警方派員到場。（讀者提供）

金門一輛貨車高粱掉落，警方派員到場。（讀者提供）

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