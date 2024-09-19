入秋山區雲霧多 頂石棹見琉璃光

嘉義縣竹崎鄉頂石棹的琉璃光夜景，用手機就可拍下雲霧流動呈現的夢幻景象。（記者林宜樟攝）

2024/09/19 05:30

嘉縣知名夜景 旅客用手機就可拍攝

〔記者林宜樟／嘉義報導〕時序進入秋季，天氣變化大，嘉義縣山區時有雲霧，竹崎鄉頂石棹日前出現知名的琉璃光夜景，雲霧籠罩在村落，燈光透出，呈現繽紛色彩，搭配夜空星光，旅客用手機就能拍下特色景象，讚嘆美景夢幻，值得一遊。

在頂石棹經營民宿的前中華民國民宿協會全國聯合會總會長劉寧源表示，秋冬時節雲霧多，易出現琉璃光美景，許多攝影師會徹夜守候等待美景出現，而頂石棹位置視野佳，還可眺望嘉南平原，晴朗時甚至可見澎湖，能欣賞山林、雲海、茶園、夜景及星空等不同景色。

風災受損修復 茶之道今開放

劉寧源說，鄰近有林業及自然保育署嘉義分署及阿里山國家風景區管理處設置的茶之道、霧之道、霞之道、櫻之道及雲之道，各有特色，如茶之道可見大片柳杉，行走間吸收芬多精，霞之道在大片茶園及竹林之間，視野廣闊，能飽覽山色。茶之道因受凱米颱風影響，棧橋受損、竹木傾倒而封閉，林業署嘉義分署最近修復完成，今天將開放行走。

許多民眾到頂石棹見到琉璃光美景，但沒帶專業單眼相機，不知如何拍攝；攝影師余信賢表示，現在手機照相功能強，拍攝夜景及琉璃光美景可用慢速快門、小光圈進行拍攝，若使用安卓手機，除內建夜景、夜間模式，可自行攜帶小型腳架或是尋找如護欄、石塊等物品將手機固定，開啟照相功能專業模式，將快門調整到三十秒，ISO值設定在一○○到二○○，確保畫質，透過慢速快門長時間曝光，呈現雲霧流動的景象。

帶腳架或尋找固定手機方式

余信賢說，使用蘋果iPhone手機的民眾，若較新型號手機可調整拍攝秒數，若是較舊型號手機，低光源環境會自動開啟「夜間」模式；要成功拍攝夜景，關鍵是攜帶腳架或尋找可固定手機的方式，避免長時間曝光手部晃動，影響畫面。

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