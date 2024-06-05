《嘉義》嘉縣同濟中學明年退場 餐車市集同樂

同濟中學昨舉行餐車嘉年華，邀請校友返回母校重溫青春歲月。（記者王善嬿攝）

2024/06/05 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕少子化衝擊，嘉義縣大林鎮私立同濟中學預計明年七月退場，學校今天舉行畢業典禮，昨天則先舉辦「再見我們的青春．同濟畢業嘉年華會」，結合餐車美食、校園影片回顧、學生才藝表演及夜宿校園，全校親師生及畢業校友與大林鎮民歡樂聚首，重溫校園時光。

同濟中學去年停招國中部，全校剩五十五名學生，今年高中、國中應屆畢業生共卅九人，明年高中二年級日夜間部將有十六人畢業，學校也將熄燈走入歷史。

校長高作屏說，今年二至七月估算至少需兩百萬元支應校務營運，三月發起校友募款，獲得校友及各界暖心援助，共募得七一二萬五千餘元，暫時解決財務危機。

高作屏說，為感恩各界及校友支持，同時讓學生留下難忘的畢業回憶，經地方文史工作者江明赫、大林鎮公所及鎮代會等單位協助，昨舉辦「再見我們的青春．同濟畢業嘉年華會」，同時邀請福爾摩沙環島餐車聯盟到場設攤與大家同樂。

國三畢業生說，餐車市集活動在校園設置童軍精神堡壘、露營帳篷，活動熱鬧有趣，晚間全班十八人一起夜宿學校，這些美好回憶將永存心中。王姓民眾昨偕妻子回同濟參加活動，他說，自己及兒女都是同濟校友，在母校停辦前，會多回母校走走。

同濟中學國三畢業生昨夜宿學校，慶祝畢業快樂。（記者王善嬿攝）

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