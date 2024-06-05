《嘉義》嘉縣肉品市場升級 中嘉畜產7月接手

嘉縣肉品市場因應升級計畫，停止豬隻屠宰拍賣，只剩一天約20頭牛隻屠宰作業。（記者蔡宗勳攝）

2024/06/05 05:30

由縣府、農會及中央畜產會合組公司 推動新場改建發包

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕端午節將屆，豬肉需求旺，嘉義地區毛豬拍賣價格並未明顯波動，仍維持每公斤九十元左右，原本嘉義縣肉品市場新場興建工程預定今年底完工啟用，卻傳出營建成本高漲等因素而延宕，縣府與中央畜產會等單位拍板，七月合組中嘉畜產股份有限公司接手工程後續發包興建事宜。

營建成本高漲 改建工程延宕

創立於一九六四年的嘉縣肉品市場，因應中央政策規劃升級為「現代化肉品市場附設屠宰冷凍加工廠」，二○二○年十二月由時任行政院長蘇貞昌宣布將投入廿億元，由畜產會與嘉縣肉品市場合作共同推動興建新式屠宰場，將成為全國示範場。

二○二二年九月起，嘉縣肉品市場既有建物拆除，暫停屠宰拍賣業務，之前豬隻每天拍賣量約六百至九百頭，這段期間大多轉移至雲林縣與嘉市肉品市場，牛隻屠宰部分仍維持正常運作，然而新場興建工程進度延宕，引發外界關切。

屠宰量能下修 最高每天2千頭

縣府農業處長許彰敏說，新場興建工程開始作業後，遇營建等相關成本高漲，預算一路暴增至卅多億元，農業部評估後認為，坊間取得HACCP（危害分析重要管制點）驗證廠家變多，建議縣府與畜產會重新考量市場供需等狀況進行調整；經考量後，決定在原訂廿億元補助預算下，下修屠宰量能等工項設計，屠宰量也從原訂一天三千頭下修至最高兩千頭。

負責嘉縣肉品市場營運的朴子市農會總幹事田志強說，肉品市場未來朝公司化經營，畜產會、縣府及朴子市農會等多家農會將共同出資，在縣府、農會股份五十一％、畜產會四十九％原則下，近日出資比例已大致擬定，七月正式成立中嘉畜產。

農業處畜產保育科長石惠菱說，在畜產會統籌主導下，中嘉畜產正籌備中，並同步規劃新場招標事宜，公司成立後依法規營運，並配合推動產銷調節等措施。

嘉縣養豬協會理事長林志達說，端午來臨，家戶開始包粽子，豬肉需求增強，毛豬拍賣價格未有明顯波動，仍維持每公斤九十元左右，這幾年原物料飆漲，養豬成本居高不下，目前行情對豬農而言是成本保衛戰，若育成率不佳就會虧損。

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