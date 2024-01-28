嘉有好市集 辦年貨食當季、食在地

「嘉有好市集—年貨大街」吸引許多民眾前來採購。（記者林宜樟攝）

2024/01/28 05:30

200多個攤位 以「龍」為主題滿滿年味 吸引數千民眾

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府昨、今兩天在縣府前廣場舉辦「嘉有好市集—年貨大街」，活動以「龍」為主題，有兩百多攤業者參與，規劃「龍賀呷」、「龍賀買」、「龍賀耍」三大年貨主題，讓鄉親購足年節所需商品，昨吸引數千名民眾到場，感受滿滿年味。

農特產及年節南北貨 一次買齊

嘉義縣長翁章梁昨到年貨大街發放限量龍年紅包，鄉親開心領紅包，攜家帶眷前來採購，翁章梁走進市集介紹嘉義縣在地農特產品，鼓勵消費者「食當季、食在地」，達成「淨零碳排」的目標。

翁章梁表示，縣府從二○二○年開始舉辦年貨大街活動，各界好評不斷，即將迎接農曆過年，縣府邀集嘉義縣優質業者，有農特產品、在地美食、手作文創、特色伴手禮及年節南北貨，讓民眾能一次買齊年貨及伴手禮。

翁章梁說，年貨大街邀請嘉義縣書法學會書法大師現場為民眾揮毫寫春聯，每人可索取一份，嘉義縣茶道花藝推廣協會設置茶席，讓民眾品茗，還邀請五星咖啡莊園手沖精品咖啡，讓鄉親品嘗阿里山咖啡的獨特風味。

消費集滿10點 可抽智慧型手機

縣府農業處表示，民眾在嘉有好市集年貨大街攤位消費滿一百元可蓋章集一點，集滿五點兌換市集消費現金券二十元，集滿十點可參加抽獎活動，有機會抽中智慧型手機、智慧型手錶、藍芽耳機、嘉義優鮮禮包等好禮，刺激買氣；民眾穿著有龍圖案的服飾，或提供兩個乾淨的紙袋，或捐兩張當月發票，即可領取一份市集來客禮，送完為止。

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