女力崛起 嘉縣表揚10傑出女性

婦女節前夕，嘉義縣長翁章梁（中）表揚10位在各場域表現傑出的女性。（記者蔡宗勳攝）

2023/03/06 05:30

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕婦女節前夕，嘉義縣長翁章梁昨表揚嘉縣年度十位傑出女性，包括投入防疫工作三十二年的中埔鄉衛生所醫檢師許玲玲、嘉縣首名女性偵查佐戴淑娟及首名女性消防分隊長黃翊寧共十人。翁章梁表示，性別平權是重要的台灣價值，女性在各行各業的亮眼表現，令人敬佩。

許玲玲經歷SARS、腸病毒、登革熱及COVID-19疫情等多項工作挑戰，COVID-19疫情爆發三年多來，她投入疫情調查及群聚處理、社區設立篩檢站、到宅關懷送隔離書及防疫包等工作，也多次擔任防疫種子師資。她說，防疫工作很辛苦，但能守護民眾健康，成為一路走來的動力。

戴淑娟是嘉縣首名女性偵查佐，二○二一年查緝非法槍械工作獲警政署評列特優核分為全國第一名；黃翊寧二○一一年出任大埔分隊長，成為嘉縣首名女性消防分隊長，現任番路分隊長，工作表現獲肯定。

模範婆媳、自強媽媽 嘉市婦女會表揚

嘉市婦女會昨表揚「模範婆媳」張德君、張寒玲等五組，「愛心婦女」王豔華等六位，「傑出女性」黃春香等九位，及「自強媽媽」黃湞淯、武玉雪鸞、羅季涵三位。嘉市副市長陳淑慧到場送上祝福，肯定女性朋友堅毅與承擔的精神。

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